Türk Kızılay Esenyurt Şubesi ramazanda 1300 yetime yardım ulaştırdı - Son Dakika

Türk Kızılay Esenyurt Şubesi, ramazan yardımları kapsamında hayırseverlerin bağışlarını 1300 yetime ulaştırdı.

Türk Kızılay Esenyurt Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, ramazanda yardım faaliyetlerine 300 gönüllünün katılımıyla devam eden şube, yetimlere de tebessüm oldu.

Ramazanda 950 yetime ulaşmayı hedefleyen şube, bağışçılardan gelen yoğun destek sayesinde 1300 yetime ulaştı.

Tespit ettiği her yetime 200 lira hediye çeki ulaştıran şube, ramazan yardımları kapsamında gıda kolisi, fitre ve zekat dağıtımı da yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak, gönüllülerin, iyilik elçileri olarak bu yıl "Hilal Olsun" sloganıyla kapı kapı gezerek çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yetimler için "Arefe çiçekleri" ifadesini kullanan Çolak, her zaman onların yüzlerini güldürmenin, başlarını okşamanın hem dini hem de insani görevleri olduğunu dile getirdi.

Çolak, yetimlere bayram sevincini yaşatmak için kendilerine destek veren tüm bağışçılara teşekkürlerini iletti.