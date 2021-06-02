Türk Kızılay Filistin'de Yaraları Sarmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne, 11 gün süren saldırılarında tahrip olan yapıları onarmaya, bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinden yemeğe kadar ihtiyaç duyulan alanlarda yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, İsrail'in son saldırılarının 2014'teki saldırıdan daha büyük ve kapsamlı olduğunu, özellikle Gazze'de gerçek bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Türk halkının bu süreçte Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta maddi ve manevi olarak gösterdiğini vurgulayan Kınık, Filistin'de neredeyse tahrip olmayan bina kalmadığını ifade etti. Kınık, "Gazze'de yaklaşık 1800 müstakil bina yıkıldı. 75 bin insan evsiz kaldı. Filistinliler camilere ve okullara sığındı. Saldırıların başladığı ilk günden itibaren arkadaşlarımız Kudüs ve Gazze'de acil sağlığa yoğunlaştılar. Öncelikle ambargo nedeniyle hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi ekipman ve ambulans gibi ihtiyaçları karşılamaya öncelik verdik. Hastanelerin enerjileri kesildiği için jeneratörlerin yakıt ihtiyacı vardı onları karşıladık. Özellikle evleri yıkılmış olan ailelerin insani desteğe ihtiyaçları vardı, onlar karşılandı. Gazze'deki aşevi aracılığıyla bazı okullardaki sığınmacıların halen 3 öğün yemeklerini karşılıyoruz. " dedi.

Kınık, Filistin halkının her zaman yardımlara ihtiyaç duyduğuna değinerek, uluslararası yardım kuruluşlarının Filistin'e daha çok yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

"Filistin Yaralı, Uzat Elini" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında yardımların devam ettiğini anlatan Kınık, şunları kaydetti: "İlk etapta acil insani yardım ve sağlık temelli yardımlarımız vardı. Sonrasında 100 milyon liralık acil ve orta yardım eylem planını hayata geçirdik ve bu kampanya kapsamında faaliyetlerimiz devam ediyor. Şimdi ise özellikle yıkılan evlerin inşası, zarar gören evlerin onarılması, altyapı, üstyapı... Özellikle içme suyunun zarar gördüğünü biliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Filistin'de, Gazze'de çok sayıda içme suyu altyapı projemiz var. Bu sene devreye alacağımız projelerimiz var. Bu saldırı çok sayıda yetim bıraktı arkasında. Bu yetimlerin korunması için program başlattık. Desteklediğimiz yetimhanelerin kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz. Unutmayalım ambulans, sağlık ekipmanları, tıbbi malzemeler orası için sürekli bir ihtiyaçtır. "