Türk Kızılay Filistin'de yaraları sarıyor - Son Dakika

Filistin'de sivillerin hedef olduğu çatışmalar nedeniyle harekete geçen Türk Kızılay, bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. Kızılay, Filistin'de binlerce kişiye yardım eli uzatan ekiplerinin sahada yardıma koştuğunu belirtti.

Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Türk Kızılay, Gazze'deki saldırılarda mağdur olan insanlara yardımını sürdürdüğünü söyledi. Bölgede görev yapan Türk Kızılay ekiplerinin Filistin Kızılay'ı yetkilileri ile temasa geçerek acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gayret gösterdiği ifade edildi.

Ayrıca Türk Kızılay Filistin-Gazze Delegasyon Başkanlığı, gıda, sağlık, hijyen, barınma gibi alanlarda insani yardım malzemelerini bölge halkına ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

"TOPLAM 170.226 KİŞİYE EL UZATILDI"

Yapılan açıklamaya göre bu zamana kadar 170 bin 226 kişinin faydalandığı yardımlar kapsamında 38 bin 200 adet sıcak yemeği dağıtımı, 8.800 gıda kolisi insanlara ulaştırıldı. Ayrıca 5 mini ambulans tedarik edildi. 41 bin 127 adet tıbbi malzeme ve bölgedeki hastanelerin elektrik ihtiyacı için 86.310 litre yakıt desteği sağlandı. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için 500.000 lira değerinde tıbbi malzeme desteği verildi. Evleri yıkılan ve okullara sığınan Filistinlilere 563 bin 125 lira değerinde 2 bin 500 adet barınma kiti dağıtıldı. Türk Kızılay bağışlarla Filistin'e yaklaşık 100 milyon lira tutarında insani yardım ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmayı hedeflediğini söyledi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

'Filistin Yaralı, Uzat Elini' sloganlı yardım kampanyasını yürüten Türk Kızılay'ın 100 milyon liralık yardım planının hayırseverlerin katkısıyla destek gördüğü ifade edildi.

Çatışmalardan etkilenen Filistin halkına el uzatmak isteyen hayırseverler, www.kizilay.org.tr web adresinden halka destek olabiliyor.