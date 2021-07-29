Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, köy çocuklarına "Dişlerimizi Fırçalayalım Etkinliği" düzenledi

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dişlerimizi Fırçalayalım Etkinliği kapsamında, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerine bağlı köylerinde çocuklar ve köy sakinlerinin ağız ve diş sağlığı taramaları yapılarak, eğitim verildi.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile göz dolduruyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettiren Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Diş Hekimleri odası işbirliğinde düzenlenen "Dişlerimizi Fırçalayalım Etkinliği" kapsamında 6 köyde çocuk ve köy sakinlerine ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak, eğitim verildi.

"Ağız ve diş sağlığı eğitimleri verildi"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr Nihat Yıldım, "Türk Kızılay olarak Gaziantep İlimizde başlatmış olduğumuz, "Dişlerimizi Fırçalayalım" etkinliğimiz kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Diş Hekimleri odası ile İşbirliği içerisinde Şehitkamil bölgesinde bulunan Övündük, Kızıkkarasakal, Yalangoz, Suboğaz, Şahinbey bölgesinde bulunan Bayramlı ve Osmanlı köylerine ziyaret kapsamında mobil diş bakım araçları ile diş hekimleri tarafından, çocuk ve köy sakinlerinin ağız diş sağlığı taraması, eğitimi yapılarak diş fırçası ve diş macunu, dağıtım etkinliği düzenledik. "

"Daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Yıldım, "Sosyal projeler doğrultusunda il, ilçe şube ve birimlerimizle vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza sosyal desteklerimiz aralıksız hız kesmeden devam edecek olup bağışçılarımızın da destekleriyle daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Yıldırım, projelere destek veren herkese teşekkür etti. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.