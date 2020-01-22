Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nden NTO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nden NTO'ya ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nden NTO'ya ziyaret

6 saat önce

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Nizip Ticaret Odasını (NTO) ziyaret etti.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nden NTO'ya ziyaret, System.String[]

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Nizip Ticaret Odasını (NTO) ziyaret etti.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Yıldırım, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ile görüşerek ilçede yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Öztürk, Türk Kızılay ile ilçede yapacakları tüm faaliyetlere destek olmaya hazır olduklarını belirterek, "Türk Kızılay'ın yapacağı faaliyetlerde üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Oda yöneticileri olarak farklı bir karar aldık. Bu yıl Nizip'te üç veya dört yerde belirli noktalar oluşturup ramazan ayı boyunca bin ile bin 500 ihtiyaç sahibi aileye üç çeşit yemek dağıtımı yapacağız. Oda olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yılda iki kez düzenlediğimiz kan bağışı kampanyalarımız bulunmaktadır. Bunların dışında sizlerin bizlere önerebileceğiniz ve bizim yapabileceğimiz her ne faaliyet varsa her zaman yanınızdayız." dedi.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Yıldırım ise ilçede yapacakları çalışmalarla ilgili çeşitli kurumları ziyaret ettiklerini ifade ederek, "İnşallah güzel çalışmalar planlıyoruz, yapacağımız faaliyetler de sizlerle de beraber olursak çok seviniriz. Çünkü sizlerin hayırseverliğini ve farklı dönemlerde Nizip için yaptıklarınızı daha ötesinde ülkemiz için yaptığınız çalışmaları da biliyoruz. Bizleri bugün kabul ettikleri için Nizip Ticaret Odası başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Gaziantep, Kızılay, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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