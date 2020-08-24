Türk Kızılay Gazze'de kanalizasyon şebekelerini genişletme projesini inceledi - Son Dakika

Türk Kızılay ekipleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen kanalizasyon şebekelerini genişletme projesini inceledi.

Türk Kızılay ekipleri, kurum tarafından Gazze'deki Sahil Belediyeleri Su Kurumu iş birliğiyle Refah kentine bağlı El-Musabbah bölgesinde yapılan ve geçen salı tamamlanan projeyle ilgili incelemelerde bulundu.

Türk Kızılay Filistin Delegasyonu Başkanı Yiğit Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de başlanan 75 bin dolarlık projenin tamamlandığını ve yaklaşık 10 bin aileye hizmet verdiğini belirtti.

Olçay, projenin bölge insanının hayatını değiştirdiğini, arıtılmamış kanalizasyon suyundan ve kötü kokulardan kurtulmalarına çok yardımcı olduğunu söyledi.

Projenin bölgede çevre temizliğine de büyük katkı sağladığına dikkati çeken Olçay, yüzde 98 oranında temiz içme suyunun bulunmadığı Gazze'de bu projenin gerçekleşmesiyle Refah kentinde atık su ağı kurulduğunu ekledi.

Olçay, gerekli bütçenin tahsis edilmesi halinde projeyi Refah'ın diğer bölgelerinde de uygulamayı istediklerini aktardı.

"Bu proje bölge için bir ilk"

Bölge sakinleri de çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Abdulkuddus el-Mudellil, "Bölgemiz Gazze'nin en ücra bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Pek çok sorunla karşı karşıyayız ve bu proje bölge için bir ilk." diye konuştu.

Kanalizasyon suyunu daha önce tahliye etmekte büyük zorluk çektiklerini söyleyen Mudellil, "Suyu toplamak için kuyular kazmaya ve buradan ana toplama istasyonuna nakletmeye çalışıyorduk. Artık kuyu kazmaktan kurtulduk ve bölge daha temiz oldu." dedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.