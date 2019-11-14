Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay, Gazze'ye acil tıbbi destek sağladı
Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Gazze'ye acil tıbbi destek sağladı

Türk Kızılay, Gazze'ye acil tıbbi destek sağladı

6 saat önce

Türk Kızılay, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acil ilaç ve tıbbı malzeme desteğinde bulundu.

Türk Kızılay, Gazze'ye acil tıbbi destek sağladı, System.String[]

Türk Kızılay, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acil ilaç ve tıbbı malzeme desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Filistin Delegasyonu Başkanı Yiğit Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de 2008'den bu yana sağlık alanında çeşitli hizmetler verdiklerini anımsattı.

Olcay, bu kapsamda, Filistin Kızılayı ile yapılan koordinasyon doğrultusunda Gazze'ye 15 bin dolar tutarında acil ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek, yapılan destekle ilk etapta 100 yaralının tedavi edildiğini bildirdi.

Yiğit Olcay, "Bağışçılarımıza çağrımız, Filistin halkının yaralarına bir nebze merhem olabilmek adına bize olan desteklerini sürdürmeleridir." diye konuştu.

İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusu 12 Kasım'da Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın evine saldırı düzenlemişti. Saldırıda Ebu'l Ata'nın hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmıştı.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket fırlatmıştı.

İsrail saldırılarında aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Kızılay, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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