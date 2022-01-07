Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı Muğla'da Kızılay gönüllüleriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Muğla'da Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Muğla Şubesince, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Ellialtı, gönüllüğün herkese nasip olmadığını söyledi.

"Başka dillerde gönül kelimesine karşılık gelen hiçbir kelime bulamazsınız" diyen Ellialtı, "Gönül öyle bir yer ki, vücudun neresinde olduğu bilinmiyor. Gönül bilinmez, elle tutulmaz bir şey. Ama öyle bir şeydir ki, insanı alır bir yerlere götürür. Gönül veririz, gönül alırız ve sonunda gönüllü oluruz. Bizim dergimizde yazdığım bir makalede, 'Gönüllüler, toplumun görünmez kahramanlarıdır' demiştim. Gerçekten de toplumun gizli kahramanları, toplumun temel taşıdır, toplumun çimentosudur. ve Kızılay bu gönüllülük çalışmalarının en kurumsal hale geldiği kurumdur." diye konuştu.

Ellialtı, gönüllülerin büyük bir iş yaptığına vurgu yaparak, şöyle dedi:

"İsimlerinizi duyurmadan, yaptıklarınızı 'Ben yaptım.' diye bildirmeden, sadece eserlerinizle, sadece işlevinizle, sadece bıraktığınız izlerle koşuyorsunuz. Yangın oluyor, sizler varsınız. Deprem oluyor, sizler koşuyorsunuz. Bir yoksul var, sizler onun derdine derman olmaya gidiyorsunuz. Mevlana diyor ki, 'Şems bana bir şey öğretti. Dedi ki, 'Bir kişi dahi üşüyorsa sen ısınamazsın Celalettin.' İşte Kızılay neferleri, Şems'in öğretisinin peşinden gidiyor. Hepiniz, bir aç varsa, üşüyen varsa, okula gidemeyen varsa onun acısını hissediyoruz."

Türk Kızılay Yönetim kurulu Üyesi Yusuf Ramazan Saygılı da 'Acıyı paylaşırsan azalır, iyiliği paylaşırsan çoğalır' öğretisi içerisinde, nerede bir acı varsa Kızılay olarak orada olup, acıyı paylaştıklarını dile getirdi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise Türk Kızılayın büyük bir aile olduğuna vurgu yaparak, gönüllülerin yapılan bağışları, en kılcal köşedeki garip gurabaya ulaşmasını sağladığını ifade etti.

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci de yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.