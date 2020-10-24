Türk Kızılay, 10 yıllık yol haritasını belirliyor - Son Dakika

Türk Kızılay, 10 yıllık yol haritasını belirliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık:

" Azerbaycan'a bu hafta yolda olan ikinci tırımız kıyafet, gıda ve hijyen ihtiyaçları yola çıktı"

"Önümüzdeki hafta 10 konvoyluk kamyon yola çıkacak"

"Bu yardım sürekli o bölgelere gidecek. Amacımız acısı olan her insanın yanında olabilmek"

ANTALYA - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Strateji 2030-Seyrüsefer Çalıştayı" ile, "Önümüzdeki 10 yıllık bu gemimizin seyrüseferini, rotasını toplumuzla paylaşmış olacağız" dedi.

Türk Kızılay'ın 2021-2030'daki 10 yıllık strateji planını ortaya koyan "Strateji 2030 - Seyrüsefer Çalıştayı" Antalya Lara'daki bir otelde başladı. Yöneticiler ve gönüllülerin katılımıyla başlayan çalıştan 26 Ekim'de sona erecek.

Çalıştay kapsamında açıklamalarda bulunan Kınık, Kızılay'ın stratejik planlarla hareketini sürdürdüğüne değindi.

Bundan önceki stratejik planın 5 yıllık yapıldığını anımsatan Kınık, "Büyüyen Kızılay, büyüyen insani meseleler nedeniyle daha uzun stratejiler gereği planlamamamızı ona göre çıkardık. Şuan 2021-2030 yılları arasındaki 10 yıllık stratejimizi gerçekleştirmek için bir araya geldik. 1.5 yıllık çalışmanın ürünü bu. Kızılay'ın hangi konularla ilgilenmesi gerektiğini şubelerimize, gönüllülerimize, bağışçılarımıza sorduk. Onlardan elde ettiğimiz verilerle belirli bir taslak oluşturduk. Bu taslağı toplumumuzla paylaşacağız" diye konuştu.

"İki konuya önem veriliyor"

Kızılay'ın iki ana konuya odaklanacağını dile getiren Kınık, "Bir tanesi insanı ve toplumu güçlendirmek. İkincisi Kızılay'ın kurumsal yapısını güçlendirmek. Toplumu güçlendirmek adına, yoksullukla mücadele, eğitime destek, yaşlılık hizmetlerine destek alanında çok sayıda stratejik hedefler belirledik. Kurumsal açıdan ise şeffaf hesap verebilir, dijital dönüşümü tamamlamış Kızılay için çok sayıda hedef belirledik. Bu stratejilerimi toplumumuzla paylaşacağız. Önümüzdeki 10 yıllık bu gemimizin seyrüseferini rotasını toplumuzla paylaşmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Azerbaycan'a yardım"

İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarındaki çatışmaların sivil halkı da etkilediğini kaydeden Kınık, "Kızılay olarak biz, Azerbaycan'la ortak şekilde ilk andan itibaren yardımlarımızı yola çıkardık. İlk yardımlarımızda barınma ön plandaydı. Bu hafta yolda olan ikinci tırımız kıyafet, gıda ve hijyen ihtiyaçları yola çıktı. Önümüzdeki hafta 10 konvoyluk kamyon yola çıkacak. Bu yardım sürekli o bölgelere gidecek. Amacımız acısı olan her insanın yanında olabilmek" ifadelerine yer verdi.