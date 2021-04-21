Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık vatandaşları ramazanda da kan bağışına davet etti - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşları ramazanda da kan bağışına davet ederek, "Hastanelerdeki doluluk oranları yükseldi. Bir taraftan Kovid-19 tedavisi bir taraftan rutin tedaviler hem kamuda hem de özel hastanelerimizde yüksek bir oranda devam ediyor. Dolayısıyla ihtiyaç da arttı." dedi.

Batman Kızılay Kan Bağışı Merkezinin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Kınık, sadece Batman'da değil Diyarbakır ve Mardin'de de eş zamanlı olarak kan bağışı ve plazma bağışı merkezlerinin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Kınık, Batman Kan Bağışı Merkezinin Valilik ile Batman Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla hayata geçirildiğini ifade ederek, Kızılay'a verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ramazanlarda kan bağışında düşüş olduğuna işaret eden Kınık, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle düşüş yaşandığını bildirdi.

Kınık, kan ihtiyacının arttığına dikkati çekerek, "Hastanelerdeki doluluk oranları yükseldi. Bir taraftan Kovid-19 tedavisi bir taraftan rutin tedaviler hem kamuda hem de özel hastanelerimizde yüksek bir oranda devam ediyor. Dolayısıyla ihtiyaç da arttı. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi ve ulusal kan stoklarımızın asgari seviyenin altına düşmemesi için vatandaşlarımızın ve kıymetli bağışçılarımızın ramazan döneminde bağışlarına devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de 300 noktada kan alım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kınık, vatandaşları ramazanda da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kınık, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mesai mesailerini ramazan şartlarına uygun şekilde düzenlediğini kaydederek, "Kızılay'ın 'Kanver.org' adresinden Türkiye'de yaklaşık 300 noktada 170'i seyyar olmak üzere kan alımı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız buradan kendilerine en yakın noktayı öğrenebilirler ve randevu alabilirler. Kan gerçekten sürekli yapılması gereken bir bağış ve ihtiyaç. Her türlü olağanüstü şarta göre de ulusal kan stoklarımızın belirli seviyede tutulması gerekiyor. Dolayısıyla imtina etmememiz gereken bir bağış." ifadelerini kullandı.

İmmün plazma ve kan bağışı noktasında seferberlik ilan edilmesi gereken bir dönem yaşandığını dile getiren Kınık, "Özellikle Kovid geçirmiş olan vatandaşlarımız kendilerine Kızılay yetkilileri ulaştığında immün plazma bağışı yapmaktan imtina etmesinler. Şu anda vaka sayısı gerçekten çok arttı. İhtiyaç çok arttı. Diğer taraftan kan noktasında vatandaşlarımızın özellikle de düzenli kan ile trombosit aferez bağışçılarımızın Kızılay kan bağış noktalarını ramazanda ziyaret etmelerini kendilerine salık veriyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Batman Kızılay Kan Bağışı Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Vali Hulusi Şahin ile kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.