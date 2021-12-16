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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

16.12.2021 15:05
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Diyarbakır'da Türk Kızılay üyeleri ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Diyarbakır'da Türk Kızılay üyeleri ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Kınık, beraberinde Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Genel Başkan Danışmanı Şeyhmus Yıldırım, denetim kurulu üyesi Şükrü Can, yönetim kurulu üyesi Cengiz Koç ile Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Türk Kızılay üyeleri ve gönüllülerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kınık, Türk Kızılay Diyarbakır şubesinin insani yardım, toplum sağlığı ve afet temelli kapasiteyi artırmak için kente önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Diyarbakır'ın potansiyeli çok yüksek bir şehir olduğunu dile getiren Kınık, "Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanımız Mesut Işık ve yönetiminin de bu şehrin potansiyelini seferber etmesiyle beraber bu anlamda Türk Kızılay faaliyetlerimiz canlanmış oldu. Bundan sonra da çabalarımıza devam edeceğiz. Kızılay'ın hem hayır faaliyetleri hem de gelir getirici faaliyetleri açısından Diyarbakır gerçekten bereketli bir ilimiz. Peygamber ve sahabeler şehri Diyarbakır güzel bir potansiyelle bize destek veriyor. Biz de merkezden elimizden geldiği kadar bu faaliyetleri artırmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında da Türk Kızılay'ın Diyarbakır'daki projelerini Mesut başkanımızın koordinesinde arttırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 2019 yılı şubat ayıp itibarıyla göreve geldikleri günden bu yana şube bütçesini 10 kat büyüttüklerini belirtti.

Işık, "Güçlü, genç Kızılay ve Kızılay kadın teşkilatları kurarak hizmetlerimizi ilimizin her noktasına ulaştırmaya vesile olduk. Çalışmalarımıza ara vermeden toplumsal direnci yükseltmek üzere devam edeceğiz. Merkez 4 şube ve taşra şubelerimizle güçlü adımlarla Diyarbakır'ın her köşesinde varız. Bundan sonraki süreçte şehrimizde yeni yatırımlarımızı ve projelerimizi gerçekleştirmek adına istişarelerimiz artarak devam edecek." dedi.

Mesut Işık, Diyarbakır, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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