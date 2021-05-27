Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması

27.05.2021 12:55
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şu an Filistin için yaklaşık 100 milyon liralık acil yardım eylem planının yürürlükte olduğunu belirterek, seri yardım çalışmalarının bölgede devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şu an Filistin için yaklaşık 100 milyon liralık acil yardım eylem planının yürürlükte olduğunu belirterek, seri yardım çalışmalarının bölgede devam ettiğini söyledi.

Kınık, Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ile arazisinde Türk Kızılay tarafından inşa edilen, bir bölümü faaliyete başlayan ve içerisinde sistem yapı, çadır-tekstil ve lojistik bölümlerinin bulunduğunu "Türk Kızılay Malatya Üretim Üssü"nde incelemelerde bulundu.

Kınık, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın Malatya'daki üretim üssünün bölgeye ve dünyaya nitelikli ürünler sağlayacağını söyledi.

Fabrikada özellikle afetlerde barınma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin üretileceğini aktaran Kınık, burada sadece afette değil kentsel ve kırsal dönüşüm noktasında insanların hızlı şekilde barınacakları fiziksel imkanların oluşturulacağı ürünlerin de üretileceğini ifade etti.

Kınık, üretim merkezinin ayrıca seyyar hastaneler, konteynerler, özellikle yurt dışında çok ihtiyaç duyulan ve hızlı kurulabilen modüler hastaneler gibi pek çok endüstriyel tesis, sosyal donatı ve insani yaşam alanlarının üretilmesi noktasında yenilikçi bir tesis olacağını da bildirdi.

Kızılay Sistem Yapı Şirketinin fabrikasının şu anda pilot üretime başladığını dile getiren Kınık, üretim üssünün açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türk Kızılay Malatya Üretim Üssü'nün yapılmasında destekleri bulunanlara teşekkür eden Kınık, şöyle devam etti:

"Hep birlikte bu eseri ülkemize ve dünyaya kazandırmış olduk. Burası Boğaziçi ve İnönü Üniversitesi ile şu anda patent noktasında pek çok ürünü ortaya koymuş Ar-Ge işbirliği gerçekleştiriyor. Dünyada özellikle hızı üretilen, lojistikte çok ciddi maliyet düşürecek avantajlar yakalayan, kalite noktasında çok nitelikli avantajlar yakalayan bir takım faydalı modeller ve patentlerle üretime başlamış oldu. Bu kompleks aynı zamanda Kızılayımızın geleneksel afet çadır üretim anlamındaki kapasitesini de yakın zamanda barındıracak. Çadırlarımızın da konteyner, hafif çelik, modüler yapılarla birlikte üretildiği ve bu iki hibrit modelin yenilikçi bir takım çözümler oluşturduğu yeni bir kapasite olacak. Vatana, millete, dünyaya, insanlığa bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum."

"100 milyon liralık bir acil yardım eylem planı devrede"

Kerem Kınık, mayıs ayının ilk haftasında Filistin'de başlayan çatışma ve saldırılar nedeniyle insanlığın ayağa kalktığını belirtti.

Kızılay olarak gerek Kudüs gerekse de Gazze daimi delegasyonları aracılığıyla acil sağlık hizmetleri, acil insani destek hizmetleri ve acil altyapı destekleri noktasında çalışmalara başladıklarını bildiren Kınız, şunları söyledi:

"Hastanelere ilaç sevkiyatı, ambulans tedarik edilerek Filistin Kızılayımızın desteklenmesi, evleri yıkılmış olan insanların barınmalarına destek sağlanması, onlara insani yardım malzemesi ulaştırılması gibi... Enerji nakil hatları vurulduğu için Gazze'deki özellikle 8 ana hastanenin yakıt ihtiyacının karşılanması gibi çok boyutlu destekler sağladık, halen de bu destekler devam ediyor. Filistin için yaklaşık 100 milyon liralık bir acil yardım eylem planımız şu anda yürürlükte. Bu çerçevede yıkılan evlerin yapılması, yok olan eşyaların vatandaşlara tekrar kavuşturulması, anne ve babasını kaybetmiş olan yetimlerin korunmaya alınması, yetimhanelerin kapasitesinin artırılması, vurulmuş içme suyu alt yapı tesislerinin tekrar ihya ve inşa edilmesi, kanalizasyon sistemlerinin desteklenmesi, tarımsal alanların ayağa kaldırılmasıyla ilgili seri bir çalışma yürütülecek."

"Gazze dışarıdan gelecek desteklere muhtaç"

Filistin'de sağlık ihtiyacının acil olduğunu aktaran Kınık, "Gazze ambargo altında büyük bir açık hava hapishanesi niteliği taşıdığı için maalesef dışarıdan gelecek desteklere muhtaç." dedi.

Gazze'de çok sayıda ambulansın vurulduğunu, iki bin civarındaki yaralının nakilleri noktasında ambulans ihtiyacı yaşandığını anlatan Kınık, bölgedeki ambulans ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kınık, Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediye meclis üyeleri ile belediye başkanlarının maaşlarını ve huzur haklarını ambulans alınması için Türk Kızılaya bağışladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu erdemli davranış, duyarlılık ve fedakarlıktan dolayı başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Malatyalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyamız devam ediyor. Filistin yalnız değildir ve elimizi uzatmamız gereken kardeş coğrafyamızdır. Kızılayımızın kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiğimiz bir coğrafyadır. Oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizi hep birlikte uzatacağız. Vatandaşlarımızı bu kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz."

"Elimizi Hindistan'a uzatmış olduk"

Kınık, yeni tip kororavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyada ciddi dramlar yaşandığına, bunu ciddi ekonomiye sahip ülkelerin de yakından hissettiğine işaret etti.

Özellikle nüfusu fazla olan Hindistan'ın vakaların aniden artması ve hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle ciddi bir acı yaşadığını aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bundan önceki 100'ü aşkın ülkeye yapmış olduğumuz yardımların yeni bir durağı olarak Hindistan'a bir yardım organizasyonuna başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımızın işbirliğinde, Türk Kızılayın organizatörlüğünde 2 A-400 kargo uçağı, yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık bir tıbbi ekipmanı dün Yeni Delhi'ye ulaştırdı. Oksijen jeneratörleri, solunum cihazları, Kovid-19 ilaçları ve ihtiyaç duyulan sağlık malzemeleri dün Hindistan Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Hindistan özellikle bizimle olan ilişkisi kadim dönemlere dayanıyor. Zaman kardeşlik zamanı dedik ve elimizi Hindistan'a uzatmış olduk."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması

Malatya, Kızılay, Türk, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir         
14:03
Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı         
13:20
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi         
13:15
Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı         
12:44
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 14:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement