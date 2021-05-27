Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki üretim üssü ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şu an Filistin için yaklaşık 100 milyon liralık acil yardım eylem planının yürürlükte olduğunu belirterek, seri yardım çalışmalarının bölgede devam ettiğini söyledi.

Kınık, Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ile arazisinde Türk Kızılay tarafından inşa edilen, bir bölümü faaliyete başlayan ve içerisinde sistem yapı, çadır-tekstil ve lojistik bölümlerinin bulunduğunu "Türk Kızılay Malatya Üretim Üssü"nde incelemelerde bulundu.

Kınık, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın Malatya'daki üretim üssünün bölgeye ve dünyaya nitelikli ürünler sağlayacağını söyledi.

Fabrikada özellikle afetlerde barınma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin üretileceğini aktaran Kınık, burada sadece afette değil kentsel ve kırsal dönüşüm noktasında insanların hızlı şekilde barınacakları fiziksel imkanların oluşturulacağı ürünlerin de üretileceğini ifade etti.

Kınık, üretim merkezinin ayrıca seyyar hastaneler, konteynerler, özellikle yurt dışında çok ihtiyaç duyulan ve hızlı kurulabilen modüler hastaneler gibi pek çok endüstriyel tesis, sosyal donatı ve insani yaşam alanlarının üretilmesi noktasında yenilikçi bir tesis olacağını da bildirdi.

Kızılay Sistem Yapı Şirketinin fabrikasının şu anda pilot üretime başladığını dile getiren Kınık, üretim üssünün açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türk Kızılay Malatya Üretim Üssü'nün yapılmasında destekleri bulunanlara teşekkür eden Kınık, şöyle devam etti:

"Hep birlikte bu eseri ülkemize ve dünyaya kazandırmış olduk. Burası Boğaziçi ve İnönü Üniversitesi ile şu anda patent noktasında pek çok ürünü ortaya koymuş Ar-Ge işbirliği gerçekleştiriyor. Dünyada özellikle hızı üretilen, lojistikte çok ciddi maliyet düşürecek avantajlar yakalayan, kalite noktasında çok nitelikli avantajlar yakalayan bir takım faydalı modeller ve patentlerle üretime başlamış oldu. Bu kompleks aynı zamanda Kızılayımızın geleneksel afet çadır üretim anlamındaki kapasitesini de yakın zamanda barındıracak. Çadırlarımızın da konteyner, hafif çelik, modüler yapılarla birlikte üretildiği ve bu iki hibrit modelin yenilikçi bir takım çözümler oluşturduğu yeni bir kapasite olacak. Vatana, millete, dünyaya, insanlığa bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum."

"100 milyon liralık bir acil yardım eylem planı devrede"

Kerem Kınık, mayıs ayının ilk haftasında Filistin'de başlayan çatışma ve saldırılar nedeniyle insanlığın ayağa kalktığını belirtti.

Kızılay olarak gerek Kudüs gerekse de Gazze daimi delegasyonları aracılığıyla acil sağlık hizmetleri, acil insani destek hizmetleri ve acil altyapı destekleri noktasında çalışmalara başladıklarını bildiren Kınız, şunları söyledi:

"Hastanelere ilaç sevkiyatı, ambulans tedarik edilerek Filistin Kızılayımızın desteklenmesi, evleri yıkılmış olan insanların barınmalarına destek sağlanması, onlara insani yardım malzemesi ulaştırılması gibi... Enerji nakil hatları vurulduğu için Gazze'deki özellikle 8 ana hastanenin yakıt ihtiyacının karşılanması gibi çok boyutlu destekler sağladık, halen de bu destekler devam ediyor. Filistin için yaklaşık 100 milyon liralık bir acil yardım eylem planımız şu anda yürürlükte. Bu çerçevede yıkılan evlerin yapılması, yok olan eşyaların vatandaşlara tekrar kavuşturulması, anne ve babasını kaybetmiş olan yetimlerin korunmaya alınması, yetimhanelerin kapasitesinin artırılması, vurulmuş içme suyu alt yapı tesislerinin tekrar ihya ve inşa edilmesi, kanalizasyon sistemlerinin desteklenmesi, tarımsal alanların ayağa kaldırılmasıyla ilgili seri bir çalışma yürütülecek."

"Gazze dışarıdan gelecek desteklere muhtaç"

Filistin'de sağlık ihtiyacının acil olduğunu aktaran Kınık, "Gazze ambargo altında büyük bir açık hava hapishanesi niteliği taşıdığı için maalesef dışarıdan gelecek desteklere muhtaç." dedi.

Gazze'de çok sayıda ambulansın vurulduğunu, iki bin civarındaki yaralının nakilleri noktasında ambulans ihtiyacı yaşandığını anlatan Kınık, bölgedeki ambulans ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kınık, Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediye meclis üyeleri ile belediye başkanlarının maaşlarını ve huzur haklarını ambulans alınması için Türk Kızılaya bağışladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu erdemli davranış, duyarlılık ve fedakarlıktan dolayı başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Malatyalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyamız devam ediyor. Filistin yalnız değildir ve elimizi uzatmamız gereken kardeş coğrafyamızdır. Kızılayımızın kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiğimiz bir coğrafyadır. Oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizi hep birlikte uzatacağız. Vatandaşlarımızı bu kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz."

"Elimizi Hindistan'a uzatmış olduk"

Kınık, yeni tip kororavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyada ciddi dramlar yaşandığına, bunu ciddi ekonomiye sahip ülkelerin de yakından hissettiğine işaret etti.

Özellikle nüfusu fazla olan Hindistan'ın vakaların aniden artması ve hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle ciddi bir acı yaşadığını aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bundan önceki 100'ü aşkın ülkeye yapmış olduğumuz yardımların yeni bir durağı olarak Hindistan'a bir yardım organizasyonuna başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımızın işbirliğinde, Türk Kızılayın organizatörlüğünde 2 A-400 kargo uçağı, yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık bir tıbbi ekipmanı dün Yeni Delhi'ye ulaştırdı. Oksijen jeneratörleri, solunum cihazları, Kovid-19 ilaçları ve ihtiyaç duyulan sağlık malzemeleri dün Hindistan Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Hindistan özellikle bizimle olan ilişkisi kadim dönemlere dayanıyor. Zaman kardeşlik zamanı dedik ve elimizi Hindistan'a uzatmış olduk."