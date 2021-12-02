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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

02.12.2021 14:33

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kınık, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafını seçen Kınık, yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Mezarlıkların çocuk işçileri", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Her bir karenin etkili olduğunu ifade eden Kınık, "İnsani yardım çalışanı olduğu için gözümüz savaşların yoksullukların afetlerin içindeki umuda gidiyor." dedi.

Kınık, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Muhammed Said, Kızılay, Fabio, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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