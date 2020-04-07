Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6... - Son Dakika

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6...
6 saat önce
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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