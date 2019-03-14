Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Gönül Coğrafyamız Olarak Kabul Ediyoruz"

Türk Kızılay
Genel Başkanı Kerem Kınık
, "Bizler ata topraklarımız saydığımız Ötüken'i, Moğolistan
'ı, Orhun Yazıtlarımızın olduğu o bölgeleri her zaman gönül coğrafyamız olarak kabul ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizi de bu anlamda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürlüğünde, Moğolistan Savunma Bakanı ve Moğolistan Kızıl Haç Örgütü Başkanı Nyamaa Enkhbold ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Türkiye-Moğolistan ilişkilerinin hem devletler hem de sivil toplum düzeyinde olumlu şekilde ilerlediğini belirten Kınık, Moğolistan Kızıl Haç ile birlikte yaptıkları çok sayıda proje bulunduğunu söyledi.
Kınık, özellikle ramazan aylarındaki gıda dağıtımları ile kış şartlarındaki yardımlara işaret ederek, "Bundan sonra da özellikle afet risklerinin azaltılması, ilk yardım eğitimlerinin verilmesi gibi alanlarda çok sayıda fırsat alanımız var." dedi.
İki ülkedeki gençlerin, ortak yaz kamplarında buluştuklarına değinen Kınık, "Bizler ata topraklarımız saydığımız Ötüken'i, Moğolistan'ı, Orhun Yazıtlarımızın olduğu o bölgeleri her zaman gönül coğrafyamız olarak kabul ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizi de bu anlamda desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
- "Türk Kızılayı
Moğolistan'a davet ediyoruz"
Moğolistan Savunma Bakanı ve Moğolistan Kızıl Haç Örgütü Başkanı Nyamaa Enkhbold ise Türk Kızılay ile iş birliklerinin bulunduğunu ifade etti.
Bir iki sene önce Moğolistan'da meydana gelen doğal afette, Türk Kızılayının Moğolistan'a yardım ettiğini hatırlatan Enkhbold, Kınık'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.
Bu sene Moğolistan'daki Kızıl Haç Örgütü'nün 80'inci yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Enkhbold, bu vesileyle Türk Kızılayı Moğolistan'a davet etti.
Enkhbold, insani yardımlar konusunda Türk Kızılay ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.
Görüşmede, Moğolistan'ın Ankara
Büyükelçisi Bold Ravdan da hazır bulundu.