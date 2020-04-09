Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, IFRC Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulunu topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, IFRC Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulunu topladı - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, IFRC Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulunu topladı

6 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyanın eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalıştığını, küresel bir dayanışmanın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, IFRC Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulunu topladı, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyanın eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalıştığını, küresel bir dayanışmanın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Bölge Başkanı olan Kerem Kınık, sorumluluğundaki Avrupa coğrafyasının ulusal derneklerinden oluşan yönetim kurulunu bir araya getirdi.

Kınık'ın başkanlık ettiği, İngiliz Kızılhaçı, Hırvatistan Kızılhaçı, Danimarka Kızılhaçı, İtalya Kızılhaçı, İspanya Kızılhaçı, Gürcistan Kızılhaçı, İsviçre Kızılhaçı'nın yer aldığı online toplantıda, federasyonun Avrupa bölgesindeki 53 ulusal derneğini temsil eden yönetim kurulu üyesi ülkelerle koronavirüs (Kovid-19) müdahalesinde yapılan yardım çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, Türk Kızılay'ın yürüttüğü yardım çalışmalarını aktaran Kınık, salgını yaşayan ülkelerin ulusal dernekleri olarak yeni görev alanlarının belirlenmesi ve en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yönetim kurulu üyeleri de kendi ülkelerinde yaşanan sorunlara temas ederek yaptıkları çalışmaları paylaştı.

"Küresel dayanışma oluşturulmalı"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Kınık, şunları kaydetti:

"Dünya eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalışıyor ve bu kriz tüm ulusal dernekleri de etkiledi. Yaşanan salgın, insanoğlunun acizliğini gözler önüne sererken insanların birbirlerine nasıl da bağlı olduğunu gösterdi. Bunun bir örneği olarak vermek gerekirse; gönüllülerimizin verdiği mücadeleyi söyleyebiliriz. Onlar yılmadan cephede mücadele ediyor. Dayanışma ile bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde bu krizin üstesinden gelebiliriz. Küresel dayanışma oluşturulmalı."

"Covid-19 insani yardım alanında bir dönüm noktası oldu"

IFRC'ye bu salgın krizinin gözlemlenmesini, akademik yapılarıyla mevcut insani yardım mekanizmalarının evrim sürecini analiz etmesini, oluşan yeni görevleri belirlemesini öneren Kınık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Covid-19 insani yardım alanında bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra 'Covid-19 öncesi' ve 'Covid-19 sonrası' şeklinde bir sınıflandırma yapılacak. Biz de belirlediğimiz alanları faaliyete geçirmeye başladık. Önemli bir eksiklik haline gelen dezenfektan ürünlerini üretmeye başladık. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk Kızılay maske üretim fabrikası işletiyordu. Savaş sonrasında kapanan bu fabrikayı, yeniden faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz."

Kızılay, Avrupa, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:06 Kaynak: AA

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