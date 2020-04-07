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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma...
6 saat önce
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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