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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Muş'ta 5 bin kişilik aşevini inceledi Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Muş'ta 5 bin kişilik aşevini inceledi Açıklaması

30.09.2021 22:03
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Muş'ta 5 bin kişilik aşevini inceledi Açıklaması, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl 30 milyona yakın insana yıl sonuna varmadan yardımları ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl 30 milyona yakın insana yıl sonuna varmadan yardımları ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Kınık, Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde Kızılay Muş Şubesi teşkilat yöneticileri ve gönüllülerle bir araya geldi.

Ardından aşevinde incelemelerde bulunan Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan doğal afetlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi sıkıntılı dönemlerde Kızılay görevlilerinin daha çok sahaya çıktığını söyledi.

Türk Kızılay çalışanlarının, afetlerin zararlarını azaltmak, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için sahada seferber olduğunu belirten Kınık, hemen her gün bir Kızılay şubesinin yeni bir projesini, tesisini açtıklarını dile getirdi.

Muş'un afet temelli operasyonlar için bölgenin önemli bir merkezi olduğunu aktaran Kınık, şöyle konuştu:

"Bu merkezimizin kapasitesini her geçen gün daha da artırıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak olan aşevimiz, Türkiye'ye gerçekten örnek olabilecek özelliklerde bir aşevi. Vatandaşlarımızın gelip ihtiyaçlarını görebileceği, toplantıların yapılabileceği, taziyelerin, düğünlerin yapabileceği, ihtiyaç sahibi olan insanların da 3 öğün yemeğe ulaşabileceği bir aşevi olacak. Hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz."

"Yardımların en hızlı şekilde ulaşması için çabamız artacak"

Kızılayın kan hizmetleriyle, afet konusunda ve insani yardım noktasında 153 yıldır çalıştığını anımsatan Kınık, şöyle devam etti:

"Elimizden geldiği kadar her geçen yıl ulaştığımız insan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu yıl hedefimiz 30 milyona yakın insana yıl sonuna varmadan yardımlarımızı, ihtiyaçlarını ulaştırıyor olmak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında 18 delegasyonumuzla bu faaliyetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleri her geçen gün daha da artıyor. 2 milyona yakın bağışçımız Kızılay'a 6 milyon kez bağışta bulundu. Bu çok büyük bir güven veriyor ve destek sağlamış oluyor. Elimizden geldiği kadar bu yardımların çok hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çabalarımız artacak."

Adının verildiği çocuğun doğum gününü kutladı

Kızılayın tüp bebek desteği sayesinde 13 yıl sonra çocuk sahibi olan Karadağ ailesi de Kınık'ı ziyaret ederek "Kerem" adını verdikleri 3 yaşındaki çocuklarının doğum gününü birlikte kutladı.

Aileyle doğum günü pastasını kesen Kınık, ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini belirterek, "Zaman zaman tedavi alarak yavrularına kavuşabiliyorlar. Bu anlamda da şubemiz aileye destek oldu. Maşallah ve Semra Karadağ çiftimiz uzun yıllar çocuk sahibi olamadıkları için şubemizde başvuruda bulunmuş ve tüp tedavisi yapıldıktan sonra 13 yılın ardından bir çocukları olmuş. Çocuğa Kerem adını vermişler. Bu gün de 3 yaşına girmiş. Birlikte doğum gününü kutladık ve pastasını kestik. Çok mutlu oldum." dedi.

Anne Semra Karadağ ise "Bir gün Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç evimize gelerek oyuncak hediye etti. Benim çocuğum yok oyuncakları ne yapacağım dedim. Daha sonra tüp bebek tedavisi konusunda bana destek verdiler. Bu sayede çocuğum oldu. Şu anda 3 yaşında. Aramızda karar verdik ve desteğinden dolayı Kızılay Genel Başkanı Kerem Bey'in ismini çocuğuma koydum. Bu gün de genel başkanla doğum gününü kutladık. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kızılay, Doğum, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Muş'ta 5 bin kişilik aşevini inceledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Muş'ta 5 bin kişilik aşevini inceledi Açıklaması - Son Dakika
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