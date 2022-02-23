Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, krizin yaşandığı Rusya- Ukrayna hattında uluslararası insani yardım aktörlerinin sahada olduğunu belirterek, "Dünyada çözümsüz onlarca dondurulmuş, aktif devam savaşın ve krizin yanına bir tanesi daha umarım eklenmeden bu sorun çözülmüş olur." dedi.

Kınık, AA muhabirine, Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışma ve huzursuzluğun bölgeye göç olarak yansıdığını söyledi.

Donbas, Donetsk ve Luhanks bölgesinde yaşayan insanların bir kısmının Ukrayna tarafına doğru gittiğini aktaran Kınık, bir kısmının da Rusya içlerine göç ettiğini dile getirdi.

Kınık, bölgedeki insanların çeşitli zorluk ve sıkıntılar yaşadığını anlatarak, "Donbas bölgesinin dışında çalışan insanlar maalesef sıkıntılı bir geçiş hattından işlerine gidip evlerine dönmek durumunda kaldılar." diye konuştu.

Kınık, çatışmaların başladığı tarihten bu yana o bölgede çok sayıda kişinin ihtiyaç sahibi haline geldiğini ve komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldığını söyledi.

Daha önce bölgeye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Kınık, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kapsamında bulunan bir coğrafyada daha önce Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşamış olduğumuz gibi aslında ayak sesleri gelen büyük bir insani kriz vardı. Buna insani yardım aktörleri olarak dikkat çekmeye çalışıyorduk. Bölgeye gittiğimizde yapmış olduğumuz görüşmelerde de bu sürecin uluslararası büyük bir barış inisiyatifi olmadan çözülebilirliği yoktu. Bu büyük barış inisiyatifi oluşturulamadı ve gelinen noktada maalesef büyük bir savaş krizi ortaya çıktı. Bugün Rusya'nın da içine dahil olduğu bu büyük kriz, bir başka çözümsüz süreci şu anda tetiklemiş oldu."

"İnsani yardım aktörleri olarak sahadayız"

Kerem Kınık, bölgedeki sorunlar konusunda Rusya ve Ukrayna Kızılhaç başkanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Bölgedeki insani yardım sürecinin devam etmesini istediğini aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"İnsani yardım aktörleri olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve o bölgede bulunan Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu çalışanlarıyla da temas halindeyiz. Amacımız hem Kızılay olarak hem de benim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı kimliğimle buradaki insani yardım sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamak. Sivillerin olası çatışmalardan en az hasar görmesini, evlerini çatışmalar nedeniyle terk etmek durumunda kalmış olan insanlara gittikleri Ukrayna, Rusya ya da diğer komşu ülkelerdeki geçici sığındıkları bölgelerde koruma sağlanmasını ve bu sürecin barışın inşasını umudun kaybolmayacağı şekilde sağlayarak, insanları koruyan, acıları derinleştirip kan davasına dönüştürmeyen bir noktayla devam etmesi için biz uluslararası insani yardım aktörleri olarak sahadayız."

Sürecin akılcı, barışçıl ve insan odaklı çözülmesini beklediklerini vurgulayan Kınık, "Ümit ediyoruz uluslararası sistemde bu sürece akılcı, barışçı ve insanı odağı alan, insanın en önemli hakkı olan yaşama ve barınma hakkını odağı alan bir çözümle yaklaşır. Dünyada çözümsüz onlarca dondurulmuş, aktif devam savaşın ve krizin yanına bir tanesi daha umarım eklenmeden bu sorun çözülmüş olur." ifadelerini kullandı.