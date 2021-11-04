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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi" açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi" açılışına katıldı Açıklaması

04.11.2021 18:38
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık,

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ilk yardım ve temel afet bilincine yönelik, "Elimizden geldiği kadar bu bilinci hem sertifikalı ilk yardımcıları yetiştirmek hem de bu bilincin özellikle okul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak yayılması konusunda üstümüze düşen vazifeleri yapmaya...

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ilk yardım ve temel afet bilincine yönelik, "Elimizden geldiği kadar bu bilinci hem sertifikalı ilk yardımcıları yetiştirmek hem de bu bilincin özellikle okul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak yayılması konusunda üstümüze düşen vazifeleri yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ek binasında yapılan "İlk Yardım Eğitim Merkezi"nin açılış töreninde konuşan Kınık, 34. merkezi Sakarya'ya açtıklarını belirtti.

Kızılay olarak 3 temel görevlerinin bulunduğunu, bunlardan birinin toplumu afetlere ve olağanüstü şartlara hazırlamak olduğunu dile getiren Kınık, "İkincisi, toplumumuzun sağlığını muhafaza etmek için ona kan, kök hücre temin etmek, ilk yardım eğitimi ve bilincini aşılamak. Üçüncüsü ise yoksullukla mücadele etmek için insani yardım faaliyetlerinde bulunmak." dedi.

Kınık, ilk yardım ve temel afet bilincinin topluma yayılması ihtiyacını en yüksek seviyede takdir edecek illerden birinin Sakarya olduğunu vurgulayarak, "Elimizden geldiği kadar bu bilinci hem sertifikalı ilk yardımcıları yetiştirmek hem de bu bilincin özellikle okul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak yayılması konusunda üstümüze düşen vazifeleri yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kan ve afet hizmetleri konusunda bu bölgede yatırımlarının olacağını bildiren Kınık, "Buradaki Kızılaycılık köklü. Bu gönüllülük bayrağı, kadınlarımızın, gençlerimizin omuzlarında toplumda dalga dalga yayılıyor." ifadesini kullandı.

"Kızılay, milletimizin gönlünde taht kurmuş bir teşkilat"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Kızılay'ın adeta köklü bir çınar olduğunu belirterek, "Osmanlı'dan tevarüs ettiğimiz, Cumhuriyet döneminde de kök salan, milletimizin bağrından çıkmış, milletimizin değerlerini, iyilik, insanlık, hayır anlayışını en iyi yansıtan bir kuruluş. Bu açıdan hepimiz, aziz milletimiz ve dünyada bulunan mağdur ve mazlum insanlar için göz bebeği bir kuruluş." dedi.

Osmanlı'ya "vakıf ve hayır medeniyeti" denildiğini, en zor zamanlarında bile dünyanın dört bir yanına yardım gönderen bir devlet olduğunu vurgulayan Vali Kaldırım, "Osmanlı'dan böyle güzel hasletler tevarüs ettik. Bu önemli bir bayrak. Kızılay gibi kuruluşlar bunun bayraktarlığını yapıyor. Kızılayımız, Elazığ depreminde de şahit olduk; ilk yardıma, imdada koşan, ilk sıcak aşı, battaniyeyi veren, ilk sağlık hizmetini götüren kuruluşlarımızdan birisi. Milletimizin gönlünde taht kurmuş bir teşkilat." diye konuştu.

Sakarya Kızılay Şube Başkanı Zahit Tiryaki ise Kızılayın savaşta ve barışta, iyi ve kötü günde, insan ızdırabının olduğu her yerde hem ulusal hem uluslararası afetlerde hilali en güzel şekilde dalgalandırarak, insanların gönüllerinde taht kurduğunu dile getirdi.

SATSO Başkan Vekili Yüksel Avşar da böyle güzel bir kurumun bünyelerindeki kampüste merkez kurmasının isabetli karar olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesen katılımcılar, eğitim merkezini gezdi.

İlk Yardım, Kızılay, Sakarya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, 'Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi' açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezi" açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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