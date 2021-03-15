Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti

15.03.2021 15:17
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'deki krizin 10. yılında, kendi bünyelerinde eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'deki krizin 10. yılında, kendi bünyelerinde eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

Kızılay'a ait Sancaktepe Toplum Merkezinde yapılan etkinlikte Kınık, sınıflarında ziyaret ettiği Suriyeli çocuklarla birlikte oyun oynadı, şarkılar söyledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kınık, Suriye'de savaş, yıkım ve gözyaşının 10'uncu yılının geride kaldığına dikkati çekerek, "Bugün gelinen noktada dünyanın, bu ihmal edilmiş ve unutulmuş; insan haklarının ikinci plana itildiği, karmaşık ve uzamış olan kriz için şimdiye kadar yaptıklarını gözden geçirmesi ve kendini öz eleştiriye tabi tutması gerekiyor." dedi.

Suriye krizini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insanlık dramı olarak niteleyen Kınık, "Bugün evlerinin dışında mülteci olarak doğan, ülkelerini görmeden doğmuş ve büyümüş 1 milyonu aşkın bebekten bahsedebiliriz. Maalesef gelinen noktada, her türlü çabaya rağmen uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz ve maalesef halen tünelin sonunda bir ışık bulunmamakta." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, uyguladığı açık kapı politikasıyla milyonların hayatını kurtardığını belirten Kınık, şunları söyledi:

"Kızılay olarak partnerlerimizle birlikte, çok sayıda insani yardım aktörünün destekleriyle beraber, en başta da devletimizin himayeleri ve destekleriyle şu ana kadar ülke içerisinde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye düzenli ve çeşitli boyutlarda insani destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili unsurlarının himayesinde tesis edilmiş olan güvenli bölgelerde yaklaşık 4 milyon Suriyeliye çok boyutlu insani destek sağlıyoruz. Şu ana kadar paydaşlarımızla birlikte Kızılay olarak Suriye'nin içerisine göndermiş olduğumuz insani yardım tutarı yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştı."

"Savaşla silahla bombayla öldürmeyle gelinen yer yıkım oldu"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, uluslararası sistemin kritik bir imtihan verdiğini kaydederek, "Yapılması gereken; insanı, insan haklarını, insanın onurunu ve haklarını korumayı odağa alan politikalarla beraber yeniden Suriye krizini gözden geçirmek ve barışın tesis edilmesini sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı.

10 yılda Suriye'de her türlü savaş suçuna tanık olunduğunu ifade eden Kınık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok farklı şeyler yapıldı ama savaşla silahla bombayla öldürmeyle gelinen yer yıkım oldu. Bu yol çıkmaz sokak. Buradan sadece insancıl bir politikayla geriye dönebiliriz. Yurt dışına çıkmış olan 6 milyon, ülke içinde de yerlerinden edilmiş bir o kadar daha nüfusun evlerine dönmesi için çok yüksek bir samimiyette ve güçte insani bir taahhüdün uluslararası sistem tarafından Suriye halkına verilmesi gerekiyor. Daha fazla Aylan Kurdilerin ölmemesi, Akdeniz'de Ege'de daha fazla insanların boğulmaması için, teröristlerin bataklığına düşmüş olan gençlerin kurtulması için bu elzem. Biz de Kızılay olarak elimizden gelen bütün desteği, bu insancıl perspektifte vermeye gayret edeceğiz ta ki son mülteci, son masum çocuk, mutlu ve güvenli şekilde yuvasına dönene kadar."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti

Suriyeli, Kızılay, Suriye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezinde Suriyeli çocukları ziyaret etti - Son Dakika


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