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ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu - Son Dakika

ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu

16.12.2021 18:51

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, çok yakında yetimlere yönelik büyük çaplı ekonomik ve sosyal destek programı ilan edeceklerini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, çok yakında yetimlere yönelik büyük çaplı ekonomik ve sosyal destek programı ilan edeceklerini söyledi.

Kınık, beraberinde Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ile Şanlıurfa'da Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kınık, Türk Kızılay olarak 153 yıllık iyilik hareketini insani yardım, toplum sağlığı ve afet temelli icraatlar ile sürdürdüklerini dile getirdi.

Yardım programlarını gelecek yıl farklı konseptlerle devam ettirmeyi planladıklarını belirten Kınık, daha fazla yardıma muhtaç insana ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Kınık, Türk Kızılay olarak 2022 yılında Türkiye'deki yoksullarla daha fazla dayanışmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her yıl yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışını Türkiye'nin 300 noktasında toplayıp 1500'ü aşkın hastaneye ulaştırıyoruz. İnsani yardım anlamında ülkemizde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın insana dokunuyoruz. Aşevlerimiz, gıda kolilerimiz, nakit desteklerimiz kurban ve giyim yardımlarıyla sosyal desteklerimiz sürüyor. Çok yakında yetimlere yönelik büyük çaplı ekonomik ve sosyal destek programı ilan edeceğiz. Türkiye'deki yetim ve öksüzlerimize şubelerimiz ve destekçilerimiz aracılığıyla daha fazla el uzatacağız. 2022 yılı Türk Kızılay'ın yoksullarla dayanışmasını artıracağı bir yıl olacak." diye konuştu.

Kerem Kınık, yıl içerisinde toplum temelli afet seferberliği yürütmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Ahmet İnan ise kentte yürüttükleri faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi verdi.

ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu
ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu

Şanlıurfa, Türkiye, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay gönüllüleriyle buluştu - Son Dakika


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