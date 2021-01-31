Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Somali'deki yardım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Somali'deki yardım çalışmalarını yerinde inceledi

31.01.2021 01:29
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Somali'deki yardım çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Türk Kızılayın Somali'deki çalışmalarını yerinde inceledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Türk Kızılayın Somali'deki çalışmalarını yerinde inceledi.

Heyet, Türk Kızılayın Somali'de açtığı ve günlük 3000 yetim ve ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevini gezdi. İş birliği yapılan kurumların yetkilileriyle bir araya gelen heyet, bölgedeki insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk Kızılay tarafından desteklenen Al Basir Kör ve Sağırlar Okulunu da ziyaret eden heyet, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Heyet, Benadir Üniversitesi, Dalmar Hastanesi ve Osman Figi Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Cengiz Koç, Kızılay, Somali, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık Somali'deki yardım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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