Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kınık, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'a kabulünden dolayı teşekkür ederek, "İnsanlarımızın yapmış olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak gibi kutsal bir görevi Kızılay olarak üstlenmiş bulunuyoruz. Yurt içi ve dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşarak insanlar arasında gönül köprüsü oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Gürkan da "Türk Kızılay'ın hem yurt içinde, hem de yurt dışında yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Kızılay, deprem, sel gibi doğal afetlerde her zaman mağdurların yanında olmuş ve her türlü desteği sağlamıştır." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Kerem Kınık'a aslan heykeli hediye etti.