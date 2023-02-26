Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan deprem çadırlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan deprem çadırlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

26.02.2023 15:53
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan deprem çadırlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." ifadelerini kullandı.

Kınık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'nin Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştiraki ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biri olduğunu vurguladı.

Kızılayın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılaya aktarır, Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır."

"Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor"

Ahbap Derneğinin de yurt dışı bir kuruluş için üretilen logosuz 2 bin 50 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'den maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sunduğunu bildiren Kınık, şu bilgileri verdi:

"Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'de Ahbap Derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariki için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır&Tekstil AŞ, gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337 bin 727 çadır kurmuş ve ilave 100 bin çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54 bin 70) AFAD'a teslim etmiş ve tesislerinde AFAD için imalata kesintisiz devam etmektedir. Çadır kentlerde 1 milyon 350 bin 908 vatandaşımız barınmaktadır. Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin Kızılay Başkanı Kınık sessizliğini bozdu: Ahbap ile işbirliği yasaldır, aksini iddia eden kötü niyetlidir Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin Kızılay Başkanı Kınık sessizliğini bozdu: Ahbap ile işbirliği yasaldır, aksini iddia eden kötü niyetlidir Kızılay'ın 46 milyon liraya Ahbap'a çadır satmasına, ünlü isimlerden tepki geldi Kızılay'ın 46 milyon liraya Ahbap'a çadır satmasına, ünlü isimlerden tepki geldi Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar

Kızılay, Ahbap, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan deprem çadırlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:53 Taraftarı yıkan haberi Wanda verdi! Galatasaray ve Icardi aşkı bitiyor
16:50 Arkadaşı, annesinden dinledi! Günlerce enkaz altında kalan Taha'nın cansız bedeni, yorgana sarılı halde bulunmuş
15:48 Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin Kızılay Başkanı Kınık sessizliğini bozdu: Ahbap ile işbirliği yasaldır, aksini iddia eden kötü niyetlidir
15:54 Helal olsun Levent hoca! Ailesinden 4 kişiyi kaybettiği deprem bölgesindeki takımı ücretsiz çalıştıracak
15:52 Büyük umutlarla transfer olmuştu! Balotelli'nin formasını ateşe verdiler
15:42 Son Dakika! Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihi 13 Mart'a ertelendi
15:41 YSK heyeti, depremden etkilenen 11 ili ziyaret edecek! Seçim güvenliğine ilişkin rapor hazırlanacak
15:05 Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 2 ölü, 3 yaralı
15:10 CHP grubundan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki
14:22 Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'dan toprağa verdiği annesine son öpücük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 17:13:05. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan deprem çadırlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement