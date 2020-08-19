Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "Dünya İnsani Yardım Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "Dünya İnsani Yardım Günü" mesajı Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Dünya İnsani Yardım Günü mesajında, "Bir başkasının acısını dindirmek için dünyanın her yerinde canlarını ortaya koyarak görev yapan gerçek kahramanlar insani yardım çalışanlarıdır.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Dünya İnsani Yardım Günü mesajında, "Bir başkasının acısını dindirmek için dünyanın her yerinde canlarını ortaya koyarak görev yapan gerçek kahramanlar insani yardım çalışanlarıdır. Başta Kızılay çalışanları olmak üzere tüm insani yardım çalışanlarına insanlık adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos tarihi her yıl "Dünya İnsani Yardım Günü" adıyla anılıyor. 22 insani yardım çalışanının 2003 yılında Irak'ta saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetmeleri üzerine her yıl yapılan anmaların bu yılki teması "Gerçek Hayat Kahramanlarını Destekleyin" olarak belirlendi.

Açıklamada, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayınladığı mesajına yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, insani yardım çalışanlarının başka insanların acısını dindirmek için ortaya koydukları fedakarlıkla "gerçek birer kahraman" olduklarını belirtti.

2020'nin insanlık için zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Kınık, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zorlu yılda insani yardım çalışanlarının çalışma şartları bir kat daha ağırlaşıyor. Kovid-19 pandemisi ile boğuşan dünyaya yardım etmeye çalışan insani yardım çalışanları çoğu zaman kendi hayatlarını tehlikeye atıyor. Tıpkı Kızılay'da afet müdahale personeli 46 yaşındaki Kabil Başar gibi, tıpkı Kızılay kan hizmetlerinde çalışan 46 yaşındaki Remzi Elbir gibi... Onlar kendi ailelerini, çocuklarını, sevdiklerini geride bıraktılar ve pandemi sürecinde yaşadıkları topluma destek olmak için sokak sokak, ev ev görev yaptılar. Birilerini korumak isterken kendilerine bulaşan virüs nedeniyle hayatlarını kaybettiler. İşte gerçek kahramanlar onlardır. Bir başkasının acısını dindirmek için dünyanın her yerinde canlarını ortaya koyarak görev yapan gerçek kahramanlar insani yardım çalışanlarıdır. Başta Kızılay çalışanları olmak üzere tüm insani yardım çalışanlarına insanlık adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Türk bayrağıyla birlikte dalgalanan kırmızı hilal: Kızılay

Pandemi sürecinde Kızılaycılar'ın sadece Türkiye'de de değil dünyanın dört bir yanında görev yapmaya devam ettiğini aktaran Kınık, "Kızılay, dünyanın neresinde olursa olsun insanların gördüğünde sevinç yaşadığı Türk bayrağı ile Kızılay hilalli bayrağını birlikte dalgalandırmaktan gurur duymaktadır." ifadesini kullandı.

Kızılay'ın, sadece 2019 yılında 71 ülkede çalışarak 7,9 milyon insana yardım ulaştırdığına dikkati çeken Kınık, şöyle devam etti:

"Bu yılın sonunda 80 farklı ülkede 8 milyon yararlanıcıya yardım edilmesi planlanıyor. Kızılay'ın hali hazırda yurt dışında 17 daimi delegasyonu bulunuyor. Bu delegasyonlarla acil yardımların yanı sıra ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerinin kendi geçimini sağlayabilmeleri için destekleme çalışmaları yürütülüyor. Afganistan'da gönüllü geri dönüş projesiyle onlarca aile kendi iş yerini açtı. Mogadişu'da kadın cezaevindeki dikiş eğitimiyle hem meslek öğretildi hem de ihtiyaç duyulan okul üniforması ve koruyucu maskeler üretildi. Bangladeş'te kurulan sağlık merkezlerinde ise günlük yaklaşık 200 kişi tedavisini oluyor. Yurt dışında da afetlere müdahaleyi kolaylaştırmak adına lojistik merkezler kuruluyor. Yurt içinde bölgesel bazda afet yapılanması gerçekleştiren, herhangi bir afete en fazla 2 saat içinde müdahale kapasitesine ulaşan Türk Kızılay, hedefleriyle de uyumlu bir şekilde komşu ülkelerde de afet müdahale kapasiteleri oluşturuyor. Bulgaristan ve Irak'ın ardından Gürcistan'da da başlatılan bölge afet müdahale merkezi kurulması için çalışmalar sürüyor."

"Başarı toplum desteği ile geliyor"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılaycıların başarısının toplum tarafından desteklenmelerinden kaynaklandığını belirterek, mesajını şöyle tamamladı:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kızılay'ın Fahri Başkanı Cumhurbaşkanımızdır. Onların destekleri ve yol göstericilikleri tüm topluma örnek olmakta, Kızılay'ımıza verilen destek her geçen gün artmaktadır. Bu vesileyle Arakan'dan Somali'ye, Pakistan'dan Etiyopya'ya kadar yurt dışında yürüttüğümüz çalışmalarda, ülkemizdeki her insani yardım çalışmasından, insani acılara dikkat çekmek için düzenlenen tüm etkinliklerde yakın destek, ilgi ve cesaretlendirmesini hissettiğimiz değerli Hanımefendi Emine Erdoğan'a 'Kızılaycı Gerçek Kahramanlar' adına şükranlarımızı sunarız. Kurban vekaletini veren yüzbinlerce kişiye, zekat ve fitresini Kızılay'a emanet eden yüzbinlerce kişiye, küçük küçük damlalar olan kısa mesajlarıyla büyük bir okyanus oluşturan milyonlarca gerçek hayırsevere de şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılaycılar onların desteği ile dünyanın dört bir yanında 'Kahramanlık' yapmaya devam edeceklerdir."

Kızılay, Kınık, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'Dünya İnsani Yardım Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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