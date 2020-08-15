Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kan bağışı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin ulusal kan stoklarının asgari sınır seviyesinin üzerinde olduğunu ancak günlük yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almaları gerektiğini belirtti.

Kınık, AA muhabirine, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mart ayında etkisini göstermesinin ardından kan bağışında düşüş yaşandığını söyledi.

Salgın nedeniyle yapılması gereken birçok ameliyatın ertelendiğine dikkati çeken Kınık, şöyle devam etti:

"Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılması öngörülen ameliyatların büyük kısmı haziran, temmuz ve ağustosa ertelendi. Normalleşme süreciyle ertelenen ameliyatların yapılması yaz aylarında beklediğimizin üstünde bir kan talebi almamıza yol açtı. Dolayısıyla şu an görece bir sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'nin ulusal kan stokları asgari sınır seviyesinin üzerinde fakat sarfiyatımız fazla olduğu için günlük yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almamız gerekiyor. Bunu 3 parçaya ayırarak, eritrosit, trambosit ve plazma olarak 27 bin ünite kanı Türkiye'nin 1500'e aşkın hastanesine ulaştırmamız gerekiyor."

Vatandaşlardan "kanver.org" sitesinden randevu alarak kan bağışında bulunmasını isteyen Kınık, "Vatandaşlarımızdan Türkiye'de 300 civarı kan bağış noktasından en yakın olanını ziyaret ederek düzenli kan bağışlamalarını istirham ediyoruz. Aynı zamanda Kovid-19 geçirmiş olan vatandaşlarımızdan da uygun olan donörlere ulaşıyoruz. Bu dönemde immün plazma bağışına çok fazla ihtiyaç var." diye konuştu.