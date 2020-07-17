Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kurban vekaleti uyarısı - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kurban vekaleti uyarısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bu sene korona virüs sebebiyle tedarik zincirinde geçen senelerdeki gibi esnek davranamıyoruz.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bu sene korona virüs sebebiyle tedarik zincirinde geçen senelerdeki gibi esnek davranamıyoruz. Son dakika gelecek olan fazla kurban vekaletlerini yönetemeyebiliriz. Bu çerçevede özellikle kurban bağışını vekaletle yapmak isteyen vatandaşlarımız, ellerini biraz daha çabuk tutmalı" dedi.

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Bu yıl 4 milyon insanı kurban etinden yararlandırmayı hedefleyen Kızılay, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği tesisin tanıtımını gerçekleştirdi. Hijyen şartlarının ön planda tutulduğu tesiste dev kazanlarda pişirilen etler el değmeden ambalajlanarak ihtiyaç sahipleri için hazır hale getiriliyor. Tesisin tanıtımında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Tarım ve Orman Bakanlığının yardımlarıyla bu sene bütün kurbanlıkları yerli besicilerden temin ettiklerini belirtti. Kınık, "Satın almalar yapıldı, hazırlıklar gerçekleştirildi ve vekaletle kurban kesim organizasyonumuz için yaklaşık 2 haftamız var. Kızılay'ın modeli biraz farklı, biraz özgün. Özellikle Kurban Bayramı sürecinde kesilen etlerin canlı bir şekilde dağıtımını yapmıyoruz. Kurban paylar bollaştığı için insanlarımız kırmızı eti tüketebildikleri için daha çok Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan kavurma ve kıymalarımızı ihtiyaç sahiplerine 81 ilde şubelerimiz aracılığıyla dağıtıyoruz. Bu işlem Et ve Süt Kurumumuzun hijyenik tesislerinde proseslerle gerçekleştiriliyor" dedi.


"4 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz"


Kızılay'ın kurban modelinin özgün bir model olduğuna dikkat çeken Kınık, "Tadı 1 buçuk yıl bozulmayan kurban konserveleri şubelere dağıtıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürülüyor. Bu sene Kızılay 4 milyon insana ulaşmayı hedefliyor. Ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde özellikle açlığın, kıtlığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda 16 ülkede bu kesim gerçekleştirilecek. Bu sene korona virüs sebebiyle tedarik zincirinde geçen senelerdeki gibi esnek davranamıyoruz. Son dakika gelecek olan fazla kurban vekaletlerini yönetemeyebiliriz. Bu çerçevede özellikle kurban bağışını vekaletle yapmak isteyen vatandaşlarımız ellerini biraz daha çabuk tutmalı. Kızılay'ın yurt içindeki kurban vekaleti hisse bedeli bin 50 lira olarak belirlendi, yurt dışında da 850 lira olarak belirlendi. Bütün işlemler kayıt altına alınarak gerçekleştiriliyor. Hayvanlarımızın kesim öncesindeki veteriner hekim kontrolleri yapılıyor. Kesim sürecinde kurbanlıklarımızın hakkını muhafaza edecek bir süreç işletiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize salık vermiş olduğu kurallar, İslami usuller uygulanmış oluyor" dedi.


Et ve Süt Kurumu Daire Başkanı İbrahim Sarıtosun ise Kızılay ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan kurban vekaleti uyarısı - Son Dakika

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