Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Türkiye'nin kurumları yurt dışına gidince 'Ne verebiliriz' diye... - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Türkiye'nin kurumları yurt dışına gidince 'Ne verebiliriz' diye...

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, başka ülkeler yurt dışına gittiklerinde "Ne alabiliriz" diye, Türkiye'nin YEE, Kızılay, Maarif Vakfı gibi kurumlarıyla bir başka ülkeye gittiğinde "Ne verebiliriz" diye düşündüğünü söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, başka ülkeler yurt dışına gittiklerinde "Ne alabiliriz" diye, Türkiye'nin YEE, Kızılay, Maarif Vakfı gibi kurumlarıyla bir başka ülkeye gittiğinde "Ne verebiliriz" diye düşündüğünü söyledi.

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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) çevrimiçi ortamda düzenlediği "Yeniden Düşünmek Yeniden Yorumlamak" programında Kınık, YEE Genel Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in sorularını cevapladı.

Merhamet kavramının, geliştirilmesi ve öğretilmesi gereken bir dava olduğunu aktaran Kınık, bir toplumun en önemli hazinesinin finansal zenginliği değil, birlikte inandığı değerler olduğunu vurguladı.

Kınık, gelişen devletlerin gelişmiş Batı dünyasına karşı aşağılık kompleksine girmesinin anlamsız olduğuna dikkati çekerek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gördük ki o yukarıdan bakan gelişmiş devletlerden bazıları yaşlılarını bakımevlerinde ölüme bıraktı. Zulmü ortadan kaldırırsak, insanın karnını doyurursak, adaletsizliği engellersek işte o zaman bu sistem bozulur ve toplumsal özgüven kazanmak için bir kıvılcım yanmış olur. " değerlendirmesinde bulundu.

Kınık, şunları kaydetti:

"Dünyadaki 20-30 milyon Kovid-19 hastasının hepsinin virüsünü toplasak avucumuzun içine bile sığmayacak bir kütle gelir. İşte bu ufacık kütle tüm dünyayı dizlerinin üstüne çökertti ve dünyaya ne kadar kırılgan olduğunu, sınır ve fakir-zengin farketmeksizin ortaya koydu."

Küresel işbirliği gerekli

Kınık salgın sonrasında dünyanın önünde 2 seçenek olduğunu vurgulayarak, "Ya bu küresel tehdide karşı küresel iş birliği yoluna gideriz, ya da devletlerin otokratikleştiği sınırlarını kapattığı bir senaryo bizi bekliyor." diye konuştu.

Kınık, Türkiye'nin, elinde insanlığa teklif edebileceği çok büyük değerler olduğunu belirterek, "Dünyada savaş değil barış isteyen az sayıdaki toplumlardan birisiyiz. Ülkemizin dışında da bu amaç peşinde olan insanlarla iş birliği yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık. "Başka ülkeler yurt dışına gittiklerinde 'Ne alabiliriz' diye düşünüyor. Türkiye YEE, Kızılay, Maarif Vakfı gibi kurumlarıyla bir başka ülkeye gittiğinde 'Ne verebiliriz' diye düşünüyor." ifadesini kullandı.

Kınık, Kızılay'ın 152. yılı olduğunu hatırlatarak, Çanakkale Gelibolu'da bir müze açtıklarını ve tarihini görmek isteyenleri müzeye beklediklerlerini kaydetti.

Türkiye, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Türkiye'nin kurumları yurt dışına gidince 'Ne verebiliriz' diye... - Son Dakika

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