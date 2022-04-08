Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık" - Son Dakika
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık"

08.04.2022 15:53

Yardım kolilerinin hazırlanması Paketlere yerleştirilen ürünlerin sergilenmesi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Kadir Aydın'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle...

Yardım kolilerinin hazırlanması

Paketlere yerleştirilen ürünlerin sergilenmesi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması

Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Kadir Aydın'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle ramazan yardımları kapsamında hazırlanan gıda kolileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. (2)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık

YORUMLAR
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Kadir Aydın, Kızılay, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık" - Son Dakika
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