Yardım kolilerinin hazırlanması
Paketlere yerleştirilen ürünlerin sergilenmesi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması
Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Kadir Aydın'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle ramazan yardımları kapsamında hazırlanan gıda kolileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık' - Son Dakika