Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Türkiye'nin kan stokları yerinde" - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Türkiye'nin kan stokları yerinde"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin kan stoklarının kritik seviyelerin üzerinde olduğunu belirterek, "Ama ihtiyaç fazla. Kovid-19 gerekçesiyle ertelenmiş ameliyatlar ve ihtiyaç fazlalılığı nedeniyle her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almak durumundayız." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin kan stoklarının kritik seviyelerin üzerinde olduğunu belirterek, "Ama ihtiyaç fazla. Kovid-19 gerekçesiyle ertelenmiş ameliyatlar ve ihtiyaç fazlalılığı nedeniyle her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almak durumundayız." dedi.

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Kınık, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hareket kısıtlılığı oluşması ve kaygı nedeniyle ulusal kan bağışı stoklarında azalma olduğunu söyledi.

Ramazan ayı ile kan bağışı seferberliği başlatıldığını anımsatan Kınık, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki kan stoklarımız tekrar yerine geldi ama Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş olan ameliyatların yaz döneminde yapılıyor olması normal zamanlara göre kıyaslandığında ihtiyacın daha fazla arttığını gösteriyor. Dolayısıyla kan bağışı açısından yaz ve tatil döneminde farklı bir risk var. Bekleyen ameliyatlar devam ettiğinden ihtiyaç devam ediyor."

Kınık, ihtiyacın fazla olması nedeniyle vatandaşları, Kızılay kan bağışı noktalarına, "kanver.org" adresli internet sitesi üzerinden randevu alarak kan bağışına davet etti.

"Kritik stok seviyelerinin üzerindeyiz ama ihtiyaç fazla"

Randevu alınması halinde 15 dakikada kan bağışının gerçekleştiğine dikkati çeken Kınık, "Şu anda Türkiye'nin kan stokları yerinde. Kritik stok seviyelerinin üzerindeyiz ama ihtiyaç fazla. Kovid-19 gerekçesiyle ertelenmiş ameliyatlar ve ihtiyaç fazlalılığı nedeniyle her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almak durumundayız." diye konuştu.

Türkiye, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Türkiye'nin kan stokları yerinde' - Son Dakika
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