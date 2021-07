Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlardan elde edilecek 800'er gramlık 1 milyon konservenin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını bildirdi.

Kınık, vekaletle kesilen kurbanların etlerinin konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinası'ndaki tesiste gazetecilere bilgi verdi.

Türk Kızılayın kurbanları büyük bir hassasiyetle, Diyanet İşleri Başkanlığının öngördüğü ve tavsiye ettiği İslami usullere uygun kestiğini belirten Kınık, Et ve Süt Kurumunun ülke genelindeki kombinelerinin büyük bir kısmının kullanıldığını söyledi.

Kınık, noter ve din görevlisi huzurunda kesilen kurbanların, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumunun veteriner hekimlerince kontrol edildiğini, Kızılay görevlileri ve gönüllülerinin de bütün süreçleri kayıt altına aldığını vurgulayan Kınık, "Bu yıl yaklaşık 50 bini aşkın hisse, Et ve Süt Kurumumuzun kombinelerinde kesilecek. Yurt dışında da planladığımız 100 bin hisse kurban ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban organizasyonunda artık marka haline gelmiş bir Kızılay modeli var. Kızılay modeli, kurban paylarının, Kurban Bayramı süresince sadece kırmızı et ve taze et olarak dağıtılması şeklinde değil, bütün bu organizasyonun yıl boyuna yayılacak şekilde yapılmasıdır." dedi.

Kınık, sistemin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kurban payları, konservelere dönüştürülüyor. Kurban payları kesildikten sonra Et ve Süt Kurumumuzda, etler kemiklerinden ayrılıyor ve bütün etler, et suları ve kemik suları, vatandaşımızın istifadesine sunulacak şekilde değerlendiriliyor. Derisi, sakatatları, her şeyi değerlendiriliyor. Dolayısıyla Et ve Süt Kurumumuzun tecrübeleri ve devletimizin güvencesiyle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Etler kavurma fırınlarında pişiriliyor, pişirildikten sonra eti, suyu ve yağı üçe ayrılıyor ve 800 gramlık konserveler ya da 4 kiloluk konserveler olarak iki bölümde bunlar tekrar paketleniyor. Yüzde 70 oranında et, yüzde 20 oranında et suyu, yüzde 10 oranında da yağdan oluşan adaletli bir dağıtımla kurban payları konserveleniyor ve konserveler daha sonra pastör fırınlarında yaklaşık 70 dakika 121 derece ısıda ısıtılıyor, içindeki mikroorganizmalar yok ediliyor. Daha sonra gözlem noktalarına alınıyor. İnkübasyon sürecinde herhangi sıkıntı olmadıysa konservelerimiz 1,5 yıllık raf ömrüyle Kızılay şubelerimiz aracılığıyla bütün ülkenin ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor."

Vekaletle kurban bedeli 1050 lira

Kınık, büyük tip konservelerin Kızılay aşevlerinde ihtiyaç sahipleri için saklandığını belirterek, "Bu yıl kurbanlarımız için yurt içinde ve yurt dışında 1050 Türk lirası bedel belirlendi." dedi.

Et ve Süt Kurumunun vatandaşların kurbanda ibadetlerini gerçekleştirmesine aracılık ettiğine dikkati çeken Kınık, bu uygulamadan hem yerel besicilerin hem de ihtiyaç sahiplerinin faydalandığını vurguladı.

Kınık, yurt dışındaki operasyonlarda, ağırlıklı olarak afetlerin, savaşların, yoksulluğun, kıtlığın yaşandığı Somali'den Yemen'e, Sudan'dan Afganistan'a, Irak'tan Saraybosna'ya kadar pek çok ülkede ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kızılaya kurban vekaletlerinin web sitesi üzerinden kolayca verilebileceğini dile getiren Kınık, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, web sayfasından kredi kartları veya web sitesinde gördükleri banka hesap numaralarına havale veya EFT yoluyla kurban hisse bedellerini yatırabilir. Kendi mobil bankacılık uygulamalarından ya da bir banka şubesine gittiklerinde hesap numaraları söylemelerine gerek kalmaksızın yardım bağış online ekranını açtıklarında Kızılayın yurt içi ya da yurt dışı kurban sekmelerini görecekler, buradan doğrudan vekaletlerini verebilirler. Kızılay Mobil Bağış aplikasyon uygulamamızı da cep telefonlarına indirerek, vatandaşlarımız buradan kurban süreçlerini de takip edebilir."

Yurt geneline yayılmış 600'ü aşkın şubeye başvurarak da kurban vekaleti verilebileceğini belirten Kınık, 153 yıldır millete ve insanlığa hizmet eden Kızılayın aynı titizlikle ve özenle bütün emanetleri kutsal bilerek bu operasyonu yapacağını vurguladı.

Kınık, "Kavurma konservelerimiz yaklaşık 1 milyon adet olacak. Bu 1 milyon adet 800'er gramlık konservelerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacak. Kızılayın kurban organizasyonunun gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bütün o coğrafyalarda başarılı geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cemal Çalık da Türk Kızılay ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bağışçıların içinin çok rahat olmasını istiyoruz. Tüm bağışların hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.