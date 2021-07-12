Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi - Son Dakika

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Et ve Süt Kurumu'nun Ankara Sincan kombinasında Kızılay'ın marka haline gelen ve örnek teşkil eden Kurban Modeli'ni tanıttı.

Milyonların sofrasına kurban bereketini taşımayı hedeflediklerini belirten Kınık, verilecek vekaletlerle hazırlanacak uzun ömürlü konserveleri dağıtarak kurban bereketinin yıl boyu devam ettirileceğini söyledi. Dünya'ya örnek bir model olan "Kurban'da Kızılay Modeli" ile kurban kampanyasını yürüten Kızılay, yurt içinde kesilecek kurbanlıklardan elde edilecek etlerden hazırlanacak kurban konserveleriyle kurban bereketinin yıl boyunca devam etmesini planlıyor. Et ve Süt Kurumu'nun Ankara'daki Sincan kombinasında hazırlanan kurban konserveleri hakkında basın mensuplarına bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlardan elde edilecek 800'er gramlık 1 milyon konservenin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını bildirdi.

"Kurban'da marka haline gelmiş bir Kızılay modeli var"

Kızılay'ın kurbanları büyük bir hassasiyetle, Diyanet Işleri Başkanlığının öngördüğü ve tavsiye ettiği Islami usullere uygun keseceğini belirten Kınık, Et ve Süt Kurumunun ülke genelindeki kombinalarının büyük bir kısmının kullanılacağını söyledi. Noter ve din görevlisi huzurunda kesilecek kurbanların, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumunun veteriner hekimlerince kontrol edildiğini, Kızılay görevlileri ve gönüllülerinin de bütün süreçleri kayıt altına aldığını vurgulayan Kınık, "Bu yıl yaklaşık 50 bini aşkın hisse, Et ve Süt Kurumumuzun kombinalarında kesilecek. Yurt dışında da planladığımız 100 bin hisse kurban ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban organizasyonunda artık marka haline gelmiş bir Kızılay modeli var. Kızılay modeli, kurban paylarının, Kurban Bayramı süresince sadece kırmızı et ve taze et olarak dağıtılması şeklinde değil, bütün bu organizasyonun yıl boyuna yayılacak şekilde yapılmasıdır. " dedi.

"Konservenin 1, 5 yıl raf ömrü var"

Kurban kesildikten sonra yapılan dağıtıma ilişkin bilgi veren Kınık, şöyle konuştu: "Kurban payları, konservelere dönüştürülüyor. Kurban payları kesildikten sonra Et ve Süt Kurumumuzda, etler kemiklerinden ayrılıyor ve bütün etler, et suları ve kemik suları, vatandaşımızın istifadesine sunulacak şekilde değerlendiriliyor. Derisi, sakatatları, her şeyi değerlendiriliyor. Dolayısıyla Et ve Süt Kurumumuzun tecrübeleri ve devletimizin güvencesiyle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Etler kavurma fırınlarında pişiriliyor, pişirildikten sonra eti, suyu ve yağı üçe ayrılıyor ve 800 gramlık konserveler ya da 4 kiloluk konserveler olarak iki bölümde bunlar tekrar paketleniyor. Yüzde 70 oranında et, yüzde 20 oranında et suyu, yüzde 10 oranında da yağdan oluşan adaletli bir dağıtımla kurban payları konserveleniyor ve konserveler daha sonra pastör fırınlarında yaklaşık 70 dakika 121 derece ısıda ısıtılıyor, içindeki mikroorganizmalar yok ediliyor. Daha sonra gözlem noktalarına alınıyor. İnkübasyon sürecinde herhangi sıkıntı olmadıysa konservelerimiz 1, 5 yıllık raf ömrüyle Kızılay şubelerimiz aracılığıyla bütün ülkenin ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. "

"Vekaletle kurban bedeli 1050 TL"

Kınık, büyük tip konservelerin Kızılay aşevlerinde ihtiyaç sahiplerine yemek olmak üzere saklandığını belirterek, "Bu yıl kurbanlarımız için yurt içinde ve yurt dışında 1050 Türk Lirası bedel belirlendi. " dedi.

Et ve Süt Kurumunun vatandaşların kurbanda ibadetlerini gerçekleştirmesine aracılık ettiğine dikkati çeken Kınık, bu uygulamadan hem yerel besicilerin hem de ihtiyaç sahiplerinin faydalandığını vurguladı.

Kızılaya kurban vekaletlerinin web sitesi üzerinden kolayca verilebileceğini dile getiren Kınık, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız, web sayfasından kredi kartları veya web sitesinde gördükleri banka hesap numaralarına havale veya EFT yoluyla kurban hisse bedellerini yatırabilir. Kendi mobil bankacılık uygulamalarından ya da bir banka şubesine gittiklerinde hesap numaraları söylemelerine gerek kalmaksızın yardım bağış online ekranını açtıklarında Kızılay'ın yurt içi ya da yurt dışı kurban sekmelerini görecekler, buradan doğrudan vekaletlerini verebilirler. Kızılay Mobil Bağış aplikasyon uygulamamızı da cep telefonlarına indirerek, vatandaşlarımız buradan kurban süreçlerini de takip edebilir. "

Yurt geneline yayılmış 600'ü aşkın şubeye başvurarak da kurban vekaleti verilebileceğini belirten Kınık, 153 yıldır millete ve insanlığa hizmet eden Kızılay'ın aynı titizlikle ve özenle bütün emanetleri kutsal bilerek bu operasyonu yapacağını vurguladı.

"Kızılay her yerde"

Kınık, yurt dışındaki operasyonlarda, ağırlıklı olarak afetlerin, savaşların, yoksulluğun, kıtlığın yaşandığı Somali'den Yemen'e, Sudan'dan Afganistan'a, Irak'tan Saraybosna'ya kadar pek çok ülkede ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı hedeflediklerini de kaydetti.

"Yaklaşık 1 milyon adet konserve üretimi planlıyoruz"

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık da Kızılay ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Çalık, 2021 yılında Kızılayımız ile Et ve Süt Kurumu arasında kurban temini, kesimi ve konserve üretim sözleşmesi imzaladık. Kızılay adına yaklaşık 7. 500 adet büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi planlıyoruz. Kurban kesimlerimizi 10 ayrı kombinamızda, resmi ve kurum veteriner hekimlerimiz kontrolünde, noter ve din görevlileri huzurunda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1 milyon adet konserve üretimi planlıyoruz.

Genel Başkan Kınık ile Genel Müdür Yardımcısı Çalık'a, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin ile Et ve Süt Kurumu Alım Yönetim Daire Başkanı İbrahim Sarıtosun eşlik etti. Burhan Güven

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