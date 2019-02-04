Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Özer, Rektör Bağlı'yı Ziyaret Etti

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Özer, Rektör Bağlı'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Özer, Rektör Bağlı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, beraberinde Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Murat Ellialtı, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve iş adamı Ünal İkizoğlu refakatında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve beraberindekilere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, hafta sonu gerçekleştirilen genel kurulla yeniden seçilen Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetimine tekrardan görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Bağlı'ya bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı Türk Kızılayı adına teşekkürlerini sunan Genel Müdür Yardımcısı Özer ve beraberindeki heyet, Rektör Bağlı ile bir süre görüştü. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

İbrahim Özer, Nevşehir, Türk Kızılayı, CEO, Güncel
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