Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

İbrahim Altan, Arnavutluk, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:39 Kaynak: AA
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