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Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
6 saat önce
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:39 Kaynak: AA
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