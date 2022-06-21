Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Türk Kızılay Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi İbrahim Altan, uluslararası ve geçici koruma altında bulunan 1 milyon 800 bin kişiye Kızılay kart sistemiyle nakit yardım yapıldığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de devam ediyor.

Konferansta "Dünya'da en fazla yerinden edilmiş insan barındıran ülke olarak Türkiye tecrübesi" konulu oturum düzenlendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi İbrahim Altan, göçün ülkelerde çıkan sorunların bir sonucu olduğunu dile getirerek, göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

"Gerek uluslararası ve geçici koruma altında bulunan 1 milyon 800 bin kişiye Kızılay kart sistemiyle nakit yardım yapılıyor." diyen Altan, şöyle devam etti:

"Toplum Merkezlerimizde göçmenlerin meslek edinmesi, bazı kabiliyetlere sahip olması, ülkemizin iş bulma sistemi İŞKUR ile koordineli bir şekilde onların iş sahibi olmalarını, sisteme dahil olmalarını ve kendi imkan ve kabiliyetlerinin gelmiş oldukları yere katkı sağlamasına yönelik çalışmalarımız var. Toplum Merkezlerimizde sadece göçmenler değil kendi vatandaşlarımız da istifade ediyorlar. Gençlerin eğitime katılmaları için şartlı eğitim yardımları var. Öğrenci sayımız oldukça yüksek. Hastalara ve dezavantajlı bireylere desteğimiz var."

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç da İHH'nın yaptığı çalışmaları anlatarak, faaliyetlerin sadece insani yardım ile sınırlı olmadığını söyledi.

Dünyanın 130 ülkesinde çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydeden Oruç, "İnsani yardımın yanında insani diplomasiyle ilgili de hak arayışları içinde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. İnsani diplomasiyle ilgili yaptığımız çalışmalar, göçün kaynağında kurutulmasına yönelik çalışmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl ise son 10 yıldır göç konusunun konuşulduğunu belirterek, Türkiye ve bakanlıklarının göç konusunda oldukça tecrübeli olduğunu vurguladı.

Hem iş gücü göçü hem göç alımı konusunda Türkiye'nin kaynak ve hedef ülke olduğuna dikkati çeken Akyıl, iş gücü konusunda bakanlıklarının çalışmalarını anlattı.