Türk Kızılay Gölbaşı Şubesinin olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Gölbaşı Şubesi Olağan Genel Kurulu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman Kızılay Derneğinin yanındayız. Yalnız değilsiniz." dedi.

2019-2020 ve 2021 Yılları Faaliyet Raporu ile Gelir ve Gider Raporu, Denetçi Raporu oylamasının ardından Şube Yönetim Kurulu İbra edildi.

Ardından 2022-2023 ve 2024 Şube Eylem Planı, tahmini bütçenin tetkiki ile kullanımı hususunda Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Abdul Nasır Haşlak yeniden şube başkanlığına getirildi. Yönetim kurulunda İsa Gülhan, Fatma Gençhan, Hasan Kantaroğlu, Mehmet Fatih Kandemir, Aşur Taştan ve Kazım Balay yer aldı.

Genel merkez delegeleri ise Mustafa Çağatay, Fikret Aklıman, Ahmet Teceren ve Baki Şahin oldu.