Türk Kızılay gönüllüleri Ağrı'da sınava hazırlanan öğrencilere ikramda bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine çay, çorba ve çikolata ikramında bulundu.

Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindeki gönüllüler, İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim gören ve şu sıralar final sınavlarına hazırlanan öğrenciler için bir çalışma yaptı.

Gönüllüler bu kapsamda, üniversitenin yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilere ilk olarak çorba ve çay dağıtan gönüllüler, sonrasında onlara içerisinde çikolata, kek ve kahvelerin bulunduğu paket hediye etti.

Orhan Tatlı hafta içi de öğrencilere tatlı ikramında bulunacaklarını söyledi.

Öğrenciler de kendilerine ikramda bulunan gönüllülere teşekkür etti.