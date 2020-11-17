Türk Kızılay gönüllüleri ara tatilde köy okulunu boyayıp sınıfları temizledi - Son Dakika

Türk Kızılay gönüllüleri ara tatilde köy okulunu boyayıp sınıfları temizledi

17.11.2020 14:03
Türk Kızılay gönüllüleri ara tatilde köy okulunu boyayıp sınıfları temizledi, System.String[]

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri, "Benim Okulum Projesi" kapsamında ara tatilde köy okulunu boyayıp öğrencilere hazır hale getirdi.

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri, "Benim Okulum Projesi" kapsamında ara tatilde köy okulunu boyayıp öğrencilere hazır hale getirdi.

Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyündeki okulun dersliklerini ve koridorları boyayan 10 gönüllü, camları ve zemini de sildi.

Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Çengiz Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın afet, sosyal proje, yardım ve kan hizmetlerinin dışında eğitime de katkı sağladığını söyledi.

Talep üzerine, gönüllerle gittikleri Eşmepınar Köyü Ortaokulunda boyama ve temizlik çalışması yaptıklarını belirten Koç, "Güzel bir çalışma oldu. 'Benim Okulum Projesi'ni Eşmepınar Köyü Ortaokulu'nda hayata geçirdik. Gönüllülerimizle okulun boyasını ve temizliğini yaptık. Buradaki çalışmaları gönüllü gençlik ve kadın kolları ekiplerimiz yürüttü. Çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitim görmesine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Tüm sınıfların bakım ve onarımı yaparak öğrencilerimizin ara tatilin ardından daha iyi ortamda eğitim almalarına katkıda bulunduk." diye konuştu.

Koç, çocuk ve gençlere yardımlaşma duygusunu öğretmek, Kızılay duygusunu aşılamak ve paylaşımcılıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa da kadın ve gençlik kollarının talebi üzerine okullara giderek boyama ve temizlik çalışması yürüttüklerini anlattı.

Proje kapsamında ilk kez Eşmepınar köyünde çalışma yaptıklarını ifade eden Ağa, "Tük Kızılay gönüllüleri olarak çocuklarımızın daha nezih bir ortamda eğitim almaları için boya, badana, bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıyoruz. Bu çalışmamız hafta sonuna kadar devam edecek." dedi.

Kızılay, Kadın, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay gönüllüleri ara tatilde köy okulunu boyayıp sınıfları temizledi - Son Dakika


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