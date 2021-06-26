Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Karakoçan ilçesinde etkilenen köylerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını Türk Kızılay ekipleri karşıladı.
Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendi.
Türk Kızılay Elazığ Şubesine bağlı ekiplerde depremden etkilenen köylere giderek depremzedelere battaniye, su, meyve suyu, kek gibi ikramlık malzeme dağıttı.
Gönüllüler, Kuşbayırı köyünde deprem esnasında korkup kaçarken düşerek kolunu inciten yaşlı kadınla da yakından ilgilendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay gönüllüleri Bingöl'deki depremzedelerin yardımına koştu - Son Dakika