Türk Kızılay gönüllüleri emniyete sıcak ikramda bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay Karasu Şubesi gönüllüleri, emniyet güçlerine sıcak çorba, çay ve simit ikramında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin farklı noktalarında görevli kolluk kuvvetlerini ziyaret eden gönüllüler, sıcak çorba, çay ve simit ikram etti.

Gönüllüler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde nöbet tutan polis ve bekçileri de unutmadı.

Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi, yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen özveriyle görevini yerine getiren emniyet güçlerinin bir gece de olsa yanlarında olmak ve içlerini ısıtmak istediklerini belirterek, ikramları kabul ettikleri için kendilerine teşekkür etti.