Türk Kızılay gönüllüleri Kocaali'de lokma dağıttı - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Türk Kızılay gönüllülerince cuma namazı sonrası vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulanan Türk Kızılay Kocaali Temsilcisi Yakup Yemez, "Hoş Geldin Ramazan" programı icra ettiklerini söyledi.

Yemez, lokma tatlısı dağıttıklarını, çocuklara hediyeler verdiklerini belirterek, "Ramazanın gelişinde bir farkındalık olsun istiyoruz. Bu amaçla burada yavrularımıza çeşitli hediyeler ve yüz boyama gibi etkinlikler yaparken, yetişkinlere de lokma tatlısı ikram ediyoruz." diye konuştu.