Türk Kızılay gönüllüleri köy okulundaki öğrenci masalarını hediyelerle donattı - Son Dakika

Türk Kızılay gönüllüleri köy okulundaki öğrenci masalarını hediyelerle donattı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri ve öğretmenler, Yolugüzel köyündeki okulu temizleyip öğrenci masalarına hediyeler bıraktı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri ve öğretmenler, Yolugüzel köyündeki okulu temizleyip öğrenci masalarına hediyeler bıraktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayacak okullarda, Türk Kızılay Ağrı Şubesi Genç Kızılay gönüllülerince çalışma başlatıldı. Öğretmenlerle beraber il merkezine bağlı Yolugüzel köyüne giden gönüllüler, okulun bahçesindeki karları ve sınıfları temizledi. Okulu yüz yüze eğitime hazır hale getiren gönüllüler, öğrenciler için masalara çikolata, kek, yapboz, diş fırçası ve çeşitli hediyeler bıraktı. Genç Kızılay İl Başkanı Miraç Faruk Tanrıverdi, AA muhabirine, gönüllüler ve öğretmenlerle köy okulunu temizleyip masalara hediyeler bırakarak öğrencileri sevindirmek istediklerini söyledi.

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