Türk Kızılay gönüllüleri mezarlıklarda dua etti - Son Dakika

İdikut, yaklaşık 130 gönüllünün bu etkinliklerinde yer aldığını kaydetti.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Recep İdikut, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar adına kızılay ailesi olarak mezarlıklarda dua ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ve merkez ilçe şubelerinin gönüllüleri, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda Kur-an'ı Kerim okudu.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabir ziyareti yapamayanlar için mezarlıklarda dua etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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