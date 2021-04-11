Türk Kızılay gönüllüleri, Sakarya'da okul duvarlarını boyadı - Son Dakika

Türk Kızılay Karasu Şubesi ekipleri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde ilkokul ve ortaokulun duvarlarını boyayarak eğitime katkıda bulundu.

Yassıgeçit İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen Türk Kızılay ekipleri, iç ve dış duvarları rengarenk boyayarak yeniledi.

Anasınıfının içini ve kapısını da boyayan gönüllüler, binanın dış duvarlarına Türk masal kahramanları, yerlere de oyun alanları çizdi.

Okul boyama etkinliğine bazı çevre mahalle muhtarları de destek verdi.

Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi, gazetecilere, çocukların eğitimine faydalı olabilmek için devlet ve vatandaş el birliğiyle başlattıkları projeye destek veren Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, muhtar Türker Tetik, Kızılay gönüllüleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Yassıgeçit İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yüksel Tetik de Türk Kızılay'ın ilk defa böyle bir hizmeti olduğunu gördüklerini belirterek, "Gurur duyduk. Bu kadar genç arkadaşın gönüllü olarak bir arada olması, dileriz tüm gençlere örnek olur." dedi.

Kızılay gönüllüsü ve eğitimci Aysun Kaya ise "Tüm çocuklar öğrencilerimiz. Öğretmenliği nerede yaptığımız değil, kimlere yaptığımız önemli. Bu çalışmamızla çocuklarımızı mutlu edeceksek, bizim için büyük mutluluk." şeklinde konuştu.