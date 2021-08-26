Türk Kızılay gönüllüleri, sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesindeki çocukların gülmesi için çalışıyor - Son Dakika
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Türk Kızılay gönüllüleri, sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesindeki çocukların gülmesi için çalışıyor

Türk Kızılay gönüllüleri, sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesindeki çocukların gülmesi için çalışıyor

26.08.2021 01:39

Türk Kızılay gönüllüleri, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen çocukların yüzlerinde tebessüm oluşması için çaba harcıyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen çocukların yüzlerinde tebessüm oluşması için çaba harcıyor.

Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından oluşan selde can kayıpları yaşandı, büyük çapta hasar oluştu. Yaraların sarılması için ilçeye gelen Türk Kızılay gönüllüleri, çocuklar için çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenleyerek onlara moral vermeye çalışıyor.

Aileleriyle yurtlarda kalan çocuklar, görevlilerce ilçedeki halı sahaya getirilip birlikte oyunlar oynatılıyor. Türk Kızılay gönüllüsü İbrahim Pekşen, gazetecilere, selin ilk gününden itibaren bölgede vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Selin çocuklara verdiği moral bozukluğunu gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Pekşen, "Burada küçük kardeşlerimize güzel etkinlikler yapıyoruz. Onları mutlu etmeye, moral olmaya çalışıyoruz. Türk Kızılay olarak etkinliklerimize devam etmek istiyoruz. Çocuklardan ve ailelerden güzel talepler alıyoruz. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

Çocuklar ise güzel oyunlar oynayarak eğlendiklerini ifade etti. AA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Türk Kızılay gönüllüleri, sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesindeki çocukların gülmesi için çalışıyor - Son Dakika


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