Türk Kızılay gönüllüleri Tunceli'de "Cumhuriyet yaşıtları"na organik ürün dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay gönüllüleri Tunceli'de "Cumhuriyet yaşıtları"na organik ürün dağıttı

Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında doğan yaşlılara organik ürün dağıttı.

Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında doğan yaşlılara organik ürün dağıttı. Kızılayın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan gönüllüler, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi kentteki yaşlılara yönelik çalışma yaptı. Gönüllüler, tespit ettikleri 1923 doğumlu vatandaşlara dağ sarımsağı, dut, kuşburnu, ceviz ve organik bal hediye etti. Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, AA muhabirine, organik ürünleri alan yaşlıların çok mutlu olduğunu söyledi. Şube Başkanı Gökhan Arasan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini anlatan Güven, "Bugün hayırseverlerimiz sayesinde Cumhuriyet ile yaşıt 15 nine ve dedemize organik sepet hediye edildi. Kıymetli büyüklerimize şifa olsun. Sepet içerisinde bal, dağ sarımsağı, dut, kuşburnu ve cevize yer verdik." dedi.

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