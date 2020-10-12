Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Ovacık ilçesinde oturan çölyak hastası 13 yaşındaki Ela Güloğlu'na glutensiz pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

Kızılay gönüllüleri, Çakmaklı köyünde ikamet eden çölyak hastası Güloğlu'nun doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti.

Glutensiz doğum günü pastası hazırlatıp Güloğlu'nun ailesinin yaşadığı eve giden gönüllüler, burada ileride okuyup öğretmen olma hayali kuran Ela'nın doğum gününü kutladı.

Kutlamaya, geçen yıl terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğunu kaybeden amca Ali Ekber Güloğlu da katıldı.

Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, kentte 87 kişinin çölyak rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Türk Kızılay Tunceli Şubesi olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Gönüllü arkadaşlarımız, Çölyak Platformu ve ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.