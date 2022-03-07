Türk Kızılay gönüllülerinden köydeki kadınlara Kadınlar Günü sürprizi - Son Dakika
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Türk Kızılay gönüllülerinden köydeki kadınlara Kadınlar Günü sürprizi

07.03.2022 13:11
Türk Kızılay gönüllülerinden köydeki kadınlara Kadınlar Günü sürprizi

Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, sürpriz şekilde ziyaret ettikleri köydeki kadınlara karanfil ve hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, sürpriz şekilde ziyaret ettikleri köydeki kadınlara karanfil ve hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'den bir gün önce Doğubayazıt ilçesindeki Pullutarla köyünü ziyaret etti.

Burada evleri tek tek dolaşan gönüllüler, kadınlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Gönüllüler, çeşitli hediyelerin yanı sıra karanfil vererek kadınların günlerini kutladı.

Köylü kadınlar gönüllülere teşekkür etti. Gönüllüler ayrıca köydeki çocuklara da çeşitli oyuncaklar verdi.

Genç Kızılay Doğubayazıt Başkanı Medine Elif Kaçer, AA muhabirine, kadınlara sürpriz yaparak onları çok mutlu ettiklerini söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli hediyelerle kutlamaya devam edeceklerini belirten Kaçer, "Önceki yıllarda da farklı köyleri ziyaret etmiştik. Hem köylerdeki hem de ilçe merkezindeki kadınlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Onlarla muhabbet ettik ve karanfil verdik. Hem onlar hem de biz çok mutlu olduk." diye konuştu.

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Dünya Kadınlar Günü, Doğubeyazıt, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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