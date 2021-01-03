Türk Kızılay görevi başındaki personele gece çorba ikram etti - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde Türk Kızılay temsilciliklerince 112 Acil Servis, itfaiye, emniyet ve jandarmada görevli personele çorba ikram edildi.

Türk Kızılay Bozkurt İlçe Koordinatörü Erol Nugay ve gönüllüler, sokak kısıtlamasında görevleri başında olan personeli unutmadı.

Nugay, AA muhabirine, "Özellikle salgın nedeniyle gece gündüz demeden özveri ile aralıksız çalışan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerimize gece sıcak çorba getirerek ikram ettik. Bizler görevi başındaki çalışanlarımızın içini ısıtabildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Abana'da da Türk Kızılay Temsilcisi Musa Erat ve gönüllülerince hastane, 112 Acil Servis, itfaiye, emniyet ve jandarma ziyaret edilerek nöbetçi personele çorba dağıtıldı.

Erat, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde önemli bir görevi üstlenen kamu görevlilerine moral ziyareti yaptıklarını söyledi.

Kamu görevlilerinin yanında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Erat, "Günün her saati halkın can ve mal güvenliği, sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapan kamu çalışanlarımızın içini ısıtabildiysek ne mutlu. İnşallah, bu zor günleri el birliğiyle, omuz omuza çalışarak aşacağız. İkramda bulunmamıza vesile olan bağışçılarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.